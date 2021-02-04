4 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka, iyileşen ve ölüm verilerinde dikkat çeken gelişme

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren corona virüs salgınında yeni veriler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan corona virüs tablosuna göre, ağır hasta 1523 oldu, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi. Toplam vefat sayısı 26 bin 354 oldu.



Öte yandan ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 138 artarak 462 bin 22'ye yükseldi. California eyaleti 3 milyon 354 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 455 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 744 binden fazla vakayla Florida izliyor. İşte, corona virüs tablosunda son durum