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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... 4 odalı malikane satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
GeriEkonomi Son dakika... 4 odalı malikane satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
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Hürriyet
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 17:42 | 

Son dakika... 4 odalı malikane satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

İsrail'de barok ve rokoko mimarisinden esinlenerek dizayn edilen 4 odalı lüks malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı.

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İsrail'in Kayserya şehrinde bulunan lüks malikane 258 milyon 318 bin dolara satışa çıkarıldı.

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6 bin 410 metrekareden oluşan ve tüm alanı mermerle döşenmiş malikanede ; sinema odası, spa, spor salonu, bilardo salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, mahzen, yemek odası, kiler ve asansör yer alıyor.

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Lüks malikanenin barok ve rokoko mimarisinden esinlenerek dizayn edildiği ifade edildi.

4SADECE 4 ODASI VAR
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SADECE 4 ODASI VAR

Tasarımında barok ve rokoko mimarisi kullanılan malikanenin geniş iç alanına rağmen 4 yatak odası bulunuyor.

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Malikane için başta ABD olmak üzere, Fransa, İsveç ve Rusya'dan alıcıların yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

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