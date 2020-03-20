Son dakika: 39 yaşındaki kadın corona virüs yoğun bakımından video paylaştı

"SİGARA İÇİYORSANIZ HEMEN BIRAKIN" Videoda, "Yoğun bakım ünitesindeyim ve bu kablolar olmadan nefes alamıyorum. Bunu arterime dikmek zorunda kaldılar. Üzerimde bir sürü katater var. Aslında daha önce olduğumdan on kat daha iyiyim. Artık günleri saymıyorum. Eğer hala sigara içiyorsanız hemen bırakın çünkü ciğerlerinize ihtiyacınız olacak" ifadelerini kullanıyor.