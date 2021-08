Son dakika: 31 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Günlük corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? İşte kovid 19 risk haritası

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 14-20 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.