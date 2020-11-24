Son dakika... 30 Haziran 2021’e kadar bildirim yapmalısınız! Önemli 3 ay şartı...

Karapara da aklanır mı? PARA aklama kavramı, Al Capone’ un çamaşırhaneler zinciri açması ile kullanılmaya başlanılmış. Mafya babası Al Capone; yasadışı yollardan elde ettiği paralara, yasallık kazandırmak için çamaşırhane dükkânları açmış ve bu yolla bu paraları yasal yolla kazanmış gibi göstermeye çalışmış. Karapara tabiri de; uyuşturucu ve fuhuştan, silah ve insan kaçakçılığından vb. suç teşkil eden yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler için kullanılıyor.