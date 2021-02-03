3 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka, iyileşen ve ölüm verilerinde dikkat çeken gelişme
3 Şubat corona virüs vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Türkiye genelinde vaka sayısında son durum belli olurken, Sağlık Bakanı Koca ülkemizdeki mutasyonlu virüs durumu ile ilgili tedbir uyarısında bulundu. Koronavirüs salgınında bir çok ülkede görülen mutasyonlu virüs varyantı endişe yaratırken koronavirüs tablosunda da dikkat çeken gelişme yaşandı. 30 binleri bulan vaka sayısı 7 bin seviyelerine indi. Sağlık Bakanlığı bilgilendirme sayfasından dün paylaşılan verilere göre, yapılan test sayısı 140 bin 120 oldu. Hasta sayısı 630 olarak kaydedilirken, toplam iyileşen sayısı 2.379.070 olarak bildirildi. İşte, 2 Şubat corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısında son durum ve corona virüs vaka tablosunda son gelişmeler
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren corona virüs salgınında düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan corona virüs tablosuna göre, ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi. Toplam vefat sayısı 26 bin 237 oldu.
Öte yandan ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi. İşte, corona virüs tablosunda son durum
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2 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA SAYISI
Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.
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1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı bilgilendirme sayfasından corona virüs vaka sayısı açıklandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.
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Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.
Test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30, vefat sayısı 25 bin 736, ağır hasta sayısı 1740 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
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Koca, mutasyonlu virüs belirlenenlerin sayısının 128'e yükseldiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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Bakan Koca, "Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini verdi.
Virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini kaydeden Koca, "Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.
İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldiÇin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağın saat 06.10'da İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.