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SON DAKİKA 3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

#Koronavirüs#Günlük Vaka#Koronavirüs Tablosu

3 Şubat corona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler ile güncelleniyor. Koronavirüs günlük tablosu dün akşam Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Coronavirüs tablosunda vaka sayısındaki yükseklik dikkat çekti. 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre, 217 kişi hayatını kaybederken, 110 bin 682 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Öte yandan koronavirüs günlük vaka sayısındaki artış devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk kez günlük vaka sayısının 100 binin üzerine çıktığını belirterek, vakaların omicron kaynaklı olup hafif seyrettiğinin altını çizdi. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 2 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritasında son durum

1/9SON DAKİKA 3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs Türkiye tablosu günlük olarak yayınlanıyor. Coronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yayınlandığı korona virüs tablosunda son durum belli oldu. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 110.682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,56, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,49 olarak ölçüldü.

Koronavirüs Türkiye tablosu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." ifadelerini kullandı.

2/9KORONAVİRÜS 2 ŞUBAT TABLOSU

KORONAVİRÜS 2 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 2 Şubat koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı.Son 24 saatte yapılan 457 bin 885 testte 110 bin 682 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 86 bin 671 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 451 bin 69, 2'nci dozda 52 milyon 443 bin 629 ve 3'üncü dozda 25 milyon 231 bin 748 olmak üzere toplam 142 milyon 348 bin 958 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

3/91 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Şubat koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 1 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 102 bin 601 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu. Bir günde toplam 452 bin 173 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 87 bin 562 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

4/9SON DAKİKA 3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,49, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 407 bin 159, 2'nci dozda 52 milyon 375 bin 810 ve 3'üncü dozda 24 milyon 906 bin 534 olmak üzere toplam 141 milyon 778 bin 517 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

5/9TEDBİR HALEN ŞART

'TEDBİR HALEN ŞART'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadelerini kullandı.

6/915-21 OCAK RİSK HARİTASI

15-21 OCAK RİSK HARİTASI

15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

7/9SON DAKİKA 3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.

8/9İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

9/9SON DAKİKA 3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

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#Koronavirüs#Günlük Vaka#Koronavirüs Tablosu