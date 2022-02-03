SON DAKİKA 3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

KORONAVİRÜS 2 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 2 Şubat koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı.Son 24 saatte yapılan 457 bin 885 testte 110 bin 682 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 86 bin 671 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 451 bin 69, 2'nci dozda 52 milyon 443 bin 629 ve 3'üncü dozda 25 milyon 231 bin 748 olmak üzere toplam 142 milyon 348 bin 958 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



