Son dakika: 3 Kasım Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum! Coronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı ne kadar oldu? İşte il il risk haritası

1 KASIM TABLOSU Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı sayesinde vakalarda hızlı artışlar görülmediğini belirterek, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" ifadelerini kullandı.



Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, aşı sayesinde vakalarda hızlı artışlar görülmediğini belirterek, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" ifadelerini kullandı.