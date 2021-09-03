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Haber Giriş: 03 Eylül 2021 - 18:06 | 

Son dakika: 3 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Günlük corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? İşte kovid 19 risk haritası

3 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona virüs vaka ve vefat sayısı paylaşıldı. Dün akşam 2 Eylül corona virüs tablosu açıklandı. Bu tabloya göre 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. 1.,2. 3. doz aşı toplamı 95.565.306 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada aşı konusuna dikkat çekerek, aktif vakaların yüzde 81'inin aşısı tam olmayan kişilerden oluştuğunu bildirdi. Peki, günlük 3 Eylül corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? İşte, bugünkü coronavirüs vaka sayısı ve Koronavirüs illerin risk durumu ve detaylar.

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Koronavirüs tablosu ve illerin risk durumu ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs günlük tablosu ile vefat sayısı, hasta ve vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "VAKA TABLOLARI ve AŞI: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı." ifadelerini kullandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralanmıştı.

22 EYLÜL VAKA TABLOSU AÇIKLANDI

2 EYLÜL VAKA TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı 2 Eylül koronavirüs vaka tablosunu yayınladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

31 EYLÜL CORONAVİRÜS TABLOSU

1 EYLÜL CORONAVİRÜS TABLOSU

1 Eylül koronavirüs tablosu vaka sayısı ile beraber açıklandı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

431 AĞUSTOS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI

31 AĞUSTOS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI

Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 106 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,75 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 849 bin 216 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Kovid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.

530 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

30 Ağustos koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 401 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 318 bin 338'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 313 bin 482 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19 bin 557 yerine 9 bin 557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef. Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

629 AĞUSTOS VAKA SAYISI

29 AĞUSTOS VAKA SAYISI

Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 797 bin 199'a yükselirken, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 36 milyon 636 bin 290 ve üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 8 milyon 350 bin 826 oldu.

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18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,02 olarak kayda geçti.

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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

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En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

1017 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı

17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 396 oldu.

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Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 294 bin 482 aşı uyguland

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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17 bin 332. 'Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.' demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" ifadelerini kullandı.

14Bakan Koca, bir başka paylaşımında da şunları kaydetti:

Bakan Koca, bir başka paylaşımında da şunları kaydetti:

"Kovid-19 risk haritasında maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı? Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda yüzde 75'in üzerine çıkmaya en yakın 5 ilimiz. Yarın yeni aşılarla, Türkiye'nin mavi haberlere ihtiyacı var."

15Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmirde azaldı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 14-20 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

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İllerdeki, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısının insidans haritasından öğrenilebileceğini belirten Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize." ifadesini kullandı.

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars olduğunu bildiren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.

Önceki hafta (7-13 Ağustos'ta) her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81'di.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası Rize, Bingöl, Batman, Bayburt ve Aksaray'da görüldü.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

İllerde 14-20 Ağustos'ta 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Rize 538,1, Bingöl 421,98, Batman 420,78, Bayburt 404,1, Aksaray 358,15, Konya 355,6, Mardin 352,16, Diyarbakır 340,02, Isparta 330,91, Trabzon 310,63, Muş 305,02, Bitlis 303,14, Elazığ 291,69, Gümüşhane 275,93, Şanlıurfa 271,69, Ağrı 263,52, Sivas 249,1, Eskişehir 244,14, Sakarya 242,75, Siirt 241,64, Karaman 236,94, Artvin 234,81, Kayseri 231,1, Burdur 223,14, Yozgat 217,13, Giresun 204,8, Niğde 201,62, Erzurum 201,25, Mersin 176,75, Ankara 176,38, Kırıkkale 173,66, Nevşehir 172,81, Iğdır 172,37, Ordu 170,08, Kırşehir 169,52, Çorum 168,83, Adana 168,41, Ardahan 165,35, Kastamonu 165,26, Erzincan 162,95, Samsun 160,54, Afyonkarahisar 157,96, Kütahya 157,8, Karabük 152,7, Kilis 151,27, Gaziantep 150,39, Malatya 148,23, İstanbul 147,73, Düzce 141,53, Zonguldak 140,56, Kocaeli 132,68, Sinop 132,59, Bolu 128,65, Tokat 126,28, Kahramanmaraş 125,07, Çankırı 124,2, Kars 120,38, Osmaniye 118,13, Manisa 117,47, Denizli 115,38, Hakkari 114,43, Tunceli 113,85, Van 111,46, Amasya 109,09, Yalova 109,04, Uşak 108,54, Bilecik 106,53, Şırnak 102,46, Hatay 99,5, Adıyaman 98,66, Bursa 96,1, Bartın 91,97, Tekirdağ 80,87, Balıkesir 69,1, Edirne 66,46, Çanakkale 65,37, Kırklareli 53,91, İzmir 46,24, Antalya 43,13, Muğla 40,17, Aydın 36,1."

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