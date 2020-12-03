Son dakika: 3 Aralık koronavirüs (corona virüs) vaka, hasta ve ölüm sayısı tablosu: Sağlık Bakanlığı il il korona virüs Türkiye yoğunluk haritası açıklandı

30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU 30 Kasım koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 5 bin 190 oldu, son 24 saatte 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;



Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun