Son dakika: 3 Aralık koronavirüs (corona virüs) vaka, hasta ve ölüm sayısı tablosu: Sağlık Bakanlığı il il korona virüs Türkiye yoğunluk haritası açıklandı
Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı bilgiler ile belli oldu. 3 Aralık coronavirüs Türkiye tablosunda günlük vaka sayılarındaki artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar kentlerindeki son durumu takip ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız." diyen Sağlık Bakanı Koca, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Diğer yandan Covid.19.gov.tr üzerinden il il koronavirüs vaka sayıları duyuruluyor. Peki, 3 Aralık coronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, il il coronavirüs ölüm ve iyileşen sayısı ve covid 19 risk haritası.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız." dedi. Bugünkü açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan dünya genelinde coronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Son dakika verilere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 65 milyonu aştı. 1 milyon 502 bin 610 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İşte, günlük corona virüs son durum tablosu...
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3 Aralık koronavirüs Türkiye tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 611 oldu, son 24 saatte 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada şöyle dedi;
Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.
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2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Koronavirüs Türkiye tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2 Aralık Türkiye koronavirüs tablosunda Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız." dedi.
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1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
1 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.
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30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
30 Kasım koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 5 bin 190 oldu, son 24 saatte 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun
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Son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.
Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636'ya ulaştı. Hasta sayısı 494 bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır hasta sayısı 5 bin 11, aktif hasta sayısı 80 bin 551 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.
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"Mücadeleye güç katın"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 6 bin 439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın." ifadesini kullandı.
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Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi taburcu edildi.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.
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Kayseri'nin Talas ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 693 kişiye ceza kesildi.
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.
Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Kocaeli ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesiyle cadde ve sokaklar yeniden hareketlendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından küresel ölümcül salgın (Kovid-19) tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırlanan broşürler, 81 ile gönderildi.
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Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken otomobiliyle dolaşan kişi, uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.
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Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde otelde izinsiz eğlence düzenleyen 28 kişi ve otel işletmecisine 163 bin lira ceza uygulandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kırsal mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında kısmi karantina uygulanmaya başlandı.
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 474 kişiye toplam 1 milyon 376 bin 752 lira ceza uygulandı.
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 ev karantinaya alındı.