Son Dakika: 29 Kasım Türkiye Koronavirüs tablosunda son 24 saat: Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte kovid-19 verilerinde son durum

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,54, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,12 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 201 bin 40, 2’nci dozda 50 milyon 354 bin 168 ve 3’üncü dozda 12 milyon 121 bin 344 olmak üzere toplam 120 milyon 114 bin 498 aşı uygulandı.