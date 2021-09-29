Son dakika: 29 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat verileri! Corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte günlük koronavirüs tablosu
29 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosu son veriler ile güncelleniyor. Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saatin vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam açıklandı. Corona virüs, vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının belirlendiği tabloda; 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplam vaka sayısının 7 milyon 95.580’e yükseldiğini belirterek, maske ve mesafe konusuna uyulması gerektiğini vurguladı. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 28 Eylül Koronavirüs günlük tablosunda merak edilen detaylar ve Fahrettin Koca'nın açıklamaları.
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Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve corona virüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. "covid19.saglik.gov.tr" internet adresinden yayınlanan tabloda, vaka sayısı dikkat çekti. Son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?”Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Giresun ve Bartın mavi kategorili iller arasına girerken, Şırnak ise Turuncu renkli iller arasında yerini aldı.
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28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 28 Eylül koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.
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27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
27 Eylül koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
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26 EYLÜL VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 198 bin 481 doz aşı uygulandı.
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En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım."
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Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. MAVİ İL sayımız İZMİR’LE 10’a çıktı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı İzmir’de artık %75’in üzerinde. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 71 il, yarışalım! ifadelerini kullandı.