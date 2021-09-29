Son dakika: 29 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat verileri! Corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte günlük koronavirüs tablosu

Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve corona virüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. "covid19.saglik.gov.tr" internet adresinden yayınlanan tabloda, vaka sayısı dikkat çekti. Son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "“BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?”Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Giresun ve Bartın mavi kategorili iller arasına girerken, Şırnak ise Turuncu renkli iller arasında yerini aldı.