Son dakika: 29 Ekim Koronavirüs Türkiye günlük vaka tablosunda son durum! Fahrettin Koca il il koronavirüs risk haritasını paylaştı... İşte son 24 saat verileri

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 9-15 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.