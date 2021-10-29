Son dakika: 29 Ekim Koronavirüs Türkiye günlük vaka tablosunda son durum! Fahrettin Koca il il koronavirüs risk haritasını paylaştı... İşte son 24 saat verileri

26 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 26 Ekim koronavirüs Türkiye tablosu yayınlandı.Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.



Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.



Buna göre, son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 467 oldu.



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,85, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,02 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 674 bin 594'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 194 bin 83 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu on il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın." ifadesini kullandı.



