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GeriGündem Son dakika: 29 Ekim Koronavirüs Türkiye günlük vaka tablosunda son durum! Fahrettin Koca il il koronavirüs risk haritasını paylaştı... İşte son 24 saat verileri
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Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 18:04 | 

Son dakika: 29 Ekim Koronavirüs Türkiye günlük vaka tablosunda son durum! Fahrettin Koca il il koronavirüs risk haritasını paylaştı... İşte son 24 saat verileri

29 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosundaki son 24 saat verileri Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile yayınlanıyor. Türkiye coronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı dün akşam belli oldu. Vaka sayısının dikkat çektiği tabloda 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 229 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada ikinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilde aşılanmanın düşük hızla ilerlediğini belirterek, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Öte yandan, vaka sayısında gerileme dikkat çekerken, illerdeki son durum insidans haritası ile güncellendi. 9-15 Ekim tarihleri arasında güncellenen haritada bazı illerimizde ciddi artış gözlendi. Peki, bugünkü coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte, Koronavirüs Türkiye günlük tablosunda son durum

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Koronavirüs günlük tablosu ve Türkiye'deki vaka sayıları ile ilgili son gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesinden yayınlanan tabloya göre vaka ve vefat sayısı dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada,"25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ikinci doz aşılamada %75'e ulaşan Adana, mavi kategoriye yükseldi.

228 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

28 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

28 Ekim koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

327 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim koronavirüs tablosunu yayınladı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

426 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

26 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

26 Ekim koronavirüs Türkiye tablosu yayınlandı.Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 467 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,85, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 674 bin 594'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 194 bin 83 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu on il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın." ifadesini kullandı.

5KORONAVİRÜS 25 EKİM TABLOSU YAYINLANDI

KORONAVİRÜS 25 EKİM TABLOSU YAYINLANDI

25 Ekim koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

624 EKİM VAKA TABLOSU

24 EKİM VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49, birinci dozda 88,87 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 90 bin 575 doz aşı uygulandı.En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

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En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı

8FAHRETTİN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI...

FAHRETTİN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun.

9İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 9-15 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

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Bu sayılar bir önceki hafta (2-8 Ekim) İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olarak kayda geçmişti.

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Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan olduğunu belirtti.

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