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GeriGündem Son dakika: 28 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve iyileşen sayısı... İşte kovid-19'da son 24 saat verileri
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Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 - 18:08 | 

Son dakika: 28 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve iyileşen sayısı... İşte kovid-19'da son 24 saat verileri

Son dakika haberi ile koronavirüs 28 Temmuz tablosu takip ediliyor. Corona virüs vaka sayılarının yükselişe geçtiği tabloda hasta sayısı ve test sayısı dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz corona virüs tablosunu dün akşam paylaştı. Tabloya göre, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Aşılama takvimini de açıklayan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandığını bildirdi. Peki, 27 Temmuz corona virüs vaka ve ölüm sayısı ne kadar oldu? İşte, Türkiye koronavirüs tablosunda son durum ve son 24 saatin verileri...

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vaka sayısındaki artışın devam ettiği görülürken, aşılama süreci dikkat çekti; 39 milyon 965 bin 763 kişiye ilk doz, 23 milyon 495 bin 202 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı. Aşılamada seferberlik tam gaz devam ederken turuncu kategoride bulunan Karabük, Trabzon ve Ardahan illeri sarı kategoriye geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka sayılarındaki artışın 'tedirgin edici' olduğunu vurgulayarak, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

227 TEMMUZ CORONA VAKA SAYISI

27 TEMMUZ CORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz koronavirüs vaka sayısı belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı.

326 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

26 Temmuz koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.

425 TEMMUZ SON DURUM TABLOSU

25 TEMMUZ SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

524 TEMMUZ SON DURUM TABLOSU

24 TEMMUZ SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

623 TEMMUZ SON DURUM TABLOSU

23 TEMMUZ SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 23 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tedbir çağrısı yaparak, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" ifadelerini kullandı.

722 TEMMUZ TABLOSU

22 TEMMUZ TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz." açıklamasında bulundu.

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İstanbul'da 11 milyon 764 bin 253, Ankara'da 5 milyon 201 bin 436, İzmir'de ise 4 milyon 314 bin 401 doz aşı yapıldı.

959 kişi hayatını kaybetti

59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.

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18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.

11Tedbirlere uyun, aşınızı olun

"Tedbirlere uyun, aşınızı olun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun."

12Prof. Dr. Dilek Armandan Delta sebebiyle nisan ayındaki vaka sayılarını tekrar görebiliriz uyarısı

Prof. Dr. Dilek Arman'dan 'Delta sebebiyle nisan ayındaki vaka sayılarını tekrar görebiliriz' uyarısı

Prof. Dr. Dilek Arman, koronavirüsün Delta varyantının Türkiye'de de etkisini göstermeye başladığına dikkati çekerek, "Aşılarımızı olmaz ve tedbirlere uymazsak kısa sürede vaka artışları ve nisan ayı rakamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur." dedi.

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Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, birçok ülke ile birlikte Türkiye'de de 36 ilde tespit edilen Delta varyantı ve tekrar artış eğilimine geçen Kovid-19 vaka sayılarının, salgında yeni bir dalganın yaşanması konusunda yaratabileceği risklere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Aşılama oranları yüksek İngiltere ve İsrail gibi ülkelerde Delta varyantı sebebiyle yaşanan vaka artışlarına dikkati çeken Arman, "Dünyada 95'den fazla ülkede görüldüğü bilinen ve yayılımı önlenemeyen, yeniden sınır kapama ve kapanmalara yol açan Delta varyantının ülkemizde de etkisini göstermeye başladığını görüyoruz.

Aşılarımızı olmaz ve tedbirlere uymazsak kısa sürede vaka artışları ve nisan ayı rakamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur." ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin toplumsal bağışıklığın sağlanması için gerekli olan yüzde 70-80 aşılama oranına henüz erişemediğine, toplumda yaz mevsimi ve normalleşmenin etkisiyle maske, mesafe tedbirlerine yeteri kadar uyulmadığına işaret eden Arman, tüm bu etmenlerin vaka artışlarına zemin hazırladığını vurguladı.

16Delta bulaşıcılığıyla yeni varyantların oluşumuna da zemin hazırlıyor

Delta bulaşıcılığıyla yeni varyantların oluşumuna da zemin hazırlıyor

Prof. Dr. Dilek Arman, Delta'nın Alfa (İngiltere) varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunun saptandığına dikkati çekerek, "Bu yaygınlığın hastalık etkisinin yanı sıra önemli bir sonucu da yeni varyantların oluşumu için zemin hazırlaması. Enfeksiyon yayıldıkça çok kısa süre içerisinde yeni varyantlardan söz eder hale geliyoruz." dedi.

Arman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Delta varyantının ölüm oranlarını arttırdığına dair gözlemler söz konusu fakat bunu bilimsel sonuçlarla ifade etmek henüz mümkün değil. Buna karşın İskoçya'da haziran ayında yayınlanan çalışma sonuçlarına göre, Delta, altta yatan hastalığı olanlarda daha belirgin olmak üzere, hastaneye yatış oranlarını 2 kat arttırıyor. Beta ve Gama varyantlarında bulunan mutasyonları taşıyan Delta Plus varyantı, henüz Delta kadar yaygın saptanmış değilse de bu gidişin sonu, aşıların tümüyle etkisiz kalabileceği, ölüm oranlarının çok ciddi şekilde artacağı yeni varyantların gelişimi olabilir."

"Hastaneye yatışlar özellikle aşılanmamış kişilerde söz konusu"

DSÖ'nün Alfa, Beta, Gama, ve Delta varyantlarının yanı sıra "ilgilenilen" varyantlar grubunda Eta, Lota, Kappa ve Lambda'yı takip ettiğini aynı zamanda 12 varyantın da izlenimini sürdürdüğünü anlatan Arman, hem BioNTech hem de Sinovac aşılarının iki dozunun genel olarak varyantlar üzerinde etkinliğini sürdürdüğünü, ağır hastalık ve ölüm riskini önlediğinin saptandığını anımsattı.

Ağustos 2020'de Peru'da saptanan ve ülkedeki vakaların yüzde 70'inin etkeni olan Lambda varyantına karşı da BioNTech'in etkinliğinin belirlendiğini vurgulayan Arman, "Yeni varyantların özellikle aşı oranlarının düşük olduğu ülkelerde ortaya çıkışı, aslında aşının önemini çok açık olarak ortaya koyuyor. Diğer yandan hastaneye yatışlar da özellikle aşılanmamış kişilerde söz konusu." diye konuştu.

"Gençler bir an evvel iki doz aşılarını olmalı"

Prof. Dr. Arman, özellikle genç yaş gruplarında görülen aşı ilgisizliğine ilişkin, şunları kaydetti:

"Gençlerde ağır seyir ve ölüm oranlarının düşük olduğunun bilinmesi, güven hissi ile birlikte aşıya ilgisizlik sonucunu doğurabiliyor. Ancak Türkiye'de günlük ortalama 5 bin yeni vakanın büyük bölümünün aşılanmamış, genç nüfustan oluştuğunu ve Kovid-19'da ölüm oranının 40 yaş altında 0,02 olduğunu dikkate aldığımızda, her 5 bin genç hastanın 10'unun yaşamını kaybedeceğini öngörmek acı ama gerçek bir sonuç. ​​​​​​​Her geçen gün daha fazla sayıda, hiçbir risk faktörü taşımayan genç insanların yaşam kaybı haberini alıyoruz. Gençler hem kendileri hem de sevdiklerine hastalık bulaştırma ihtimalini düşünerek bir an evvel iki doz aşılarını olmalı. Bu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk, aşılanma salgından kurtuluşun tek yolu."

"Bayramlaşmayı açık havada, sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirelim"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Arman, kalabalık alanlarda, düğün gibi kutlamalarda maske takılmamasının ciddi risk oluşturduğunu belirterek, özellikle yeni varyantların ortaya çıktığı bu süreçte bireysel tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Arman, Kurban Bayramı'nda bir araya gelecek

vatandaşlara Kovid-19'dan korunmak için şu uyarılarda bulundu:

"Sevdiklerimizle bayramlaşırken lütfen kapalı alanlardan kaçınalım, açık havada, en kısa sürede ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bunu gerçekleştirelim. Virüsün eller aracılığıyla taşınması her zaman mümkün olabilir, bu sebeple el hijyeni kurallarını, yanımızda el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurmayı unutmayalım.​​​​​​​

Maskelerimizi virüs taşıma ihtimaline karşı devamlı aşağı-yukarı oynatmak riskli, maskelerin ıslandığında değiştirilmesi önem taşıyor.

Yıkanabilir maskeler de her kullanım sonrası su ve sabun ile yıkanmalı. ​​​​​​​Sonraki bayramlara sevdiklerimizle birlikte erişebilmek için kendimizi ve etrafımızdaki kişileri korumak hepimizin sorumluğu."

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