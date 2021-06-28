SON DAKİKA: 28 Haziran Koronavirüs tablosunda son durum! Corona virüs günlük vaka sayısı, hasta ve ölüm sayısı belli oldu! İşte haftalık veriler
28 Haziran Koronavirüs tablosu ile vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Türkiye 1 Temmuz'da normalleşmeye hazırlanırken, yayınlanan corona virüs tablosunda 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan illere göre haftalık vaka sayısı haritası da paylaşıldı. Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Aşılama hızıyla birlikte vaka sayılarında düşüş hızı arttı. Peki, Türkiye korona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 28 Haziran Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı ve ölüm sayısında son durum bilgileri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs tablosu ve coronavirüste son gelişmeler yayınlandı. Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan verilere göre ağır hasta sayısı 751, iyileşen 5 bin 327 oldu. Son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
2
28 HAZİRAN VAKA TABLOSU
28 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 431 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.
Test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310, vefat sayısı 49 bin 634 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
3
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran illere göre corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım."
4
Bakan Koca yeni bir tweet atarak, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.
5
Böylece doz miktarı, 47 milyon 342 bin 750'ye yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 296 bin 277, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 434 bin 784, toplam 8 milyon 731 bin 61, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 679 bin 626, ikinci doz 1 milyon 246 bin 702, toplam 3 milyon 926 bin 328, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 162 bin 669, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 523, toplam 3 milyon 173 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.
6
4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybettiTürkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.
Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, vefat sayısı 49 bin 576 oldu.
7
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
8
Bakan Koca: 4 bin 883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda." ifadeleri kullandı.
Koca, bir başka paylaşımında ise Kovid-19 vaka sayısının bugün 5 binin altına düşmesini, "aşısını olanların gurur tablosu" olarak değerlendirdi.