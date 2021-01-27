27 Ocak koronavirüs (covid-19) Türkiye tablosunda son durum: Sağlık Bakanlığı Corona virüs vaka, iyileşen ve ölüm sayılarında son gelişmeler
27 Ocak corona virüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme sayfasından güncellenmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürürken, alınan Kovid-19 tedbirlerinin ardından vaka sayısında sevindiren düşüş yaşandı. 30 bini aşan vakalar yerini son açıklanan verilere göre 7 bin seviyesindeki rakamlara bıraktı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saat verilere göre, hasta sayısı 681 olurken, iyileşen sayısı 8 bin 108 olarak kaydedildi. İşte son verilere göre 26 Ocak 2021 Türkiye Koronavirüs tablosu ve coronavirüs vaka, iyileşen sayısında son durum.
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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. " ifadesini kullandı. Bugünkü tabloya göre, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1791 oldu.
Öte yandan ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 132 artarak 435 bin 540'a yükseldi. İşte, son koronavirüs verileri...
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26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Sağlık Bakanı Koca, 26 Ocak tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz. " ifadesini kullandı.
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25 OCAK GÜNCEL VERİLER
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda, ağır hasta sayısında düşüşün devam ettiği görülürken, 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi ise hayatını kaybetti.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 684 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1905 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Bakan Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." dedi.
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1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı
Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 ile dağıtılarak 14 Ocak'ta yapılmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozu, ülkenin dört bir yanındaki 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı.
Aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiğe göre ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer aldı. Bu ili 122 bin 332 kişinin aşılandığı Ankara, onu da 76 bin 688 kişiyle İzmir izledi.
Ülke genelinde uygulanan Kovid-19 aşısına ilişkin sayılar, yarından itibaren il bazında takip edilebilecek.
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Koronavirüs salgınında dünyada son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 99 milyon 537 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 134 bini, iyileşenlerin sayısı 71 milyon 536 bini geçti.
Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 598 bini, Hindistan'da 10 milyon 668 bini, Brezilya'da 8 milyon 816 bini ve Rusya'da 3 milyon 719 bini aştı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 aşı tedarikini azaltacağını açıklayan üretici ilaç firmalarına karşı sözleşmedeki hakları çerçevesinde yasal yollara başvuracaklarını bildirdi.
İspanya Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villaroya, Kovid-19 aşılama protokolünü çiğneyerek kendisine aşı yaptırması üzerine gelen baskıların ardından istifa etti.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ilaç firmalarının imzaladıkları aşı sözleşmelerini yerine getirmelerini sağlamak için ellerindeki yasal araçları kullanmayı planladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı Portekiz'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 275 olarak açıklanırken, bu rakam salgının başlangıcından bu yana ülkede tespit edilen en yüksek sayı oldu.
Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında, muhtemel bir Kovid-19 "vaka patlaması" yaşanması halinde sağlık kurumlarının hasta kabul edemeyeceğini söyledi.
İsrail'de, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türünün ortaya çıktığı bildirilirken, İsrail kabinesi, Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için yurt dışından gelen uçuşların 6 günlüğüne askıya alınmasını kararlaştırdı.
Sırbistan'da da Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.
Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi Kovid-19'a yakalanan sayısı 9'a yükseldi. Avustralya'daki karantina uygulamasından dolayı antrenman yapamayan kadın tenisçiler ise Avustralya Açık öncesi düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.
Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), Rusya’dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.
Malezya basınında yer alan haberlerde, ülke genelinde 4 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı bitene kadar salgının kontrol altına alınamaması durumunda, hükümetin, temel ihtiyaçlar hariç ekonomi sektörünün faaliyetlerini bir süreliğine durduracak şekilde daha ağır salgın tedbirleri alacağı iddia edildi.
Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken, diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.
Yeni Zelanda'da yürütülen sıkı tedbirler ve virüse yakalananlar için kurulan tecrit merkezleri sayesinde salgının halk arasında yayılmasının önüne geçilirken, 2 ayı aşkın süredir ilk defa tecrit tesisleri dışında yeni bir vaka bildirildi.
Gürcistan'da, salgın ile mücadele kapsamında devam eden önlemlere karşı başkent Tiflis'te gösteri düzenlendi.
Gazzeliler, İsrail hapishanesinde Kovid-19'a yakalanan 82 yaşındaki Filistinli mahkum Fuad eş-Şubeki'nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.