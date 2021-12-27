Son Dakika: 27 Aralık Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte il il günlük vaka sayılarında son durum
27 Aralık Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini dün akşam açıkladı. Son tabloya göre 173 kişi hayatını kaybetti, 20.138 kişinin testi ise pozitif çıktı. Omicron varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği belirterek, tedbirlere özenle uyulması uyarısında bulundu. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 26 Aralık il il günlük vaka sayılarında son durum...
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Güncel tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 20.138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,82 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 654 bin 886'e yükseldi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz." ifadelerini kullandı.
26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
26 Aralık koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 24 saatlik verilere göre, 20 bin 138 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 oldu. Bir günde toplam 351 bin 965 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 21 bin 214 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
25 ARALIK SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 25 Aralık Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN OMICRON VURGUSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantıyla ilgili hatırlatma dozu ve tedbir mesajı vererek, "Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE!" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN OMICRON VURGUSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantıyla ilgili hatırlatma dozu ve tedbir mesajı vererek, "Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE!" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatırlatma dozu uyarısını yineleyerek, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ" ifadelerini kullandı.
23 ARALIK KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 23 Aralık Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 test yapılırken 18 bin 771 Vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 168 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 21 bin 605 oldu.
AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,43 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC MESAJI.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." ifadelerine yer verdi.
AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,43 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC MESAJI.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." ifadelerine yer verdi.
22 ARALIK SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 22 Aralık Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 test yapılırken 19 bin 95 Vaka tespit edildi. Koronavirüsten maalesef 179 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 22 bin 816 oldu.
AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,62, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,40 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 126 milyon 565 bin 703'e yükseldi.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
21 ARALIK SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 21 Aralık Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi..
BAKAN KOCA: SALGINDA MÜCADELE ÜSTÜNLÜK ELDE ETMEYE BAŞLADIK.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelede üstünlük sağlandığını belirterek, aşı ve tedbir çağrısını yineledi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" ifadelerini kullandı..
BAKAN KOCA: SALGINDA MÜCADELE ÜSTÜNLÜK ELDE ETMEYE BAŞLADIK.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelede üstünlük sağlandığını belirterek, aşı ve tedbir çağrısını yineledi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" ifadelerini kullandı..
20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatırlatma dozu çağrısı yaparak, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatırlatma dozu çağrısı yaparak, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR" ifadelerini kullandı.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,28, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,43 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 660 bin 272, 2'nci dozda 51 milyon 161 bin 679 ve 3'üncü dozda 14 milyon 248 bin 291 olmak üzere toplam 124 milyon 58 bin 691 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
'SALGININ SONUÇLARININ VERİLERLE ÖLÇÜLEMEYECEĞİ BİR DÖNEMDEYİZ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır" dedi.