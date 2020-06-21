Son dakika: 27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İçişleri Bakanlığı genelgesi

Sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran hafta sonu devam edecek. 21 Haziran Pazar günü uygulanmayan sokağa çıkma yasağı sonrası pek çok vatandaş, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyi araştırmaya başladı. LGS dolayısıyla cumartesi günü saat 15.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan eden İçişleri Bakanlığı, 21 Haziran için sokağa çıkma yasağı konusunda ise herhangi bir ibareye yer vermedi. Ancak gelecek hafta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge, 81 ilin valiliğine ulaştırıldı. İşte, sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında detaylı bilgiler



27-28 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK



Sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun cevabı, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile netlik kazandı. Liselere Giriş Sınavı kapsamında olumsuz bir durumun yaşanmasını engellemek üzere 20 Haziran tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 21 Haziran Pazar günü devam etmeyecek. Ancak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararlara göre sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran tarihinde devam edecek. Bu yasağın genel kapsamı ise YKS'ye girecek olan öğrencilerin bulaş riskini azaltmak olacak olacak. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında detaylı bilgiler