26 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosu son durum: Corona virüs vaka sayısında tehlikeli artış... İşte Covid 19 verilerinde son açıklamalar
26 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile takip ediliyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, vaka sayısında da dikkat çeken rakam belli oldu. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile illerin haftalık koronavirüs vaka yüzdesi de artık yayınlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verileri vatandaşlar ile paylaşıyor. Koronavirüs tablosunda vaka sayısında artan rakamlar dikkat çekti. 25 Şubat koronavirüs tablosuna göre, 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi. İşte, 25 Şubat günlük corona virüs vaka, iyileşen sayısı ve ölüm sayılarında son açıklanan bilgiler.
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Koronavirüs tablosu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu açıkladı.1 Mart itibarıyla geçilmesi planlanan kademeli normalleşme öncesi koronavirüs tablosundaki rakamlar endişe vermeye devam ediyor. Bugün açıklanan tabloda vaka sayısı artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
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25 ŞUBAT GÜNCEL VERİLER
25 Şubat koronavirüs günlük vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.
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24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 24 Şubat koronavirüs Türkiye tablosu yayınlandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.
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23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
23 Şubat koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tablaya göre, ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi. 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.
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Buna göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.
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Kısıtlamada şehirler sessizliğe büründü
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Türkiye'nin şehirlerine sessizlik hakimdi. Kısıtlamadan muaf olan turistler ise tarihi ve turistik mekanları ziyaretlerini sürdürdü.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye genelinde kısıtlama nedeniyle meydan ve caddelerdeki sessizlik devam etti.
Kısıtlama nedeniyle birçok noktada uygulama yapan polisler, durdurdukları araçtakilerin izin belgelerini ve gerekli evraklarını kontrol etti.
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Gümüşhane, Balıkesir ve Sakarya'da karantina uygulamaları
Kovid-19 vakalarının ve temaslı sayılarının fazlalığı nedeniyle Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin İncedere köyü ile Balıkesir'in Manyas ilçesinde 8; Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde 12 ev karantinaya alındı.
Türk Kızılay ekipleri, Kastamonu'da 17 Şubat'tan itibaren 7 gün karantinaya alınan sitede yaşayan ihtiyaç sahibi 14 yabancı öğrenciye gıda yardımı yaptı.