SON DAKİKA: 26 Haziran Koronavirüs (covid-29) Türkiye tablosunda son durum: Corona virüs günlük vaka sayısı ve vefat sayısı açıklandı! İşte güncel veriler
26 Haziran Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler ile takip ediliyor. Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanmasıyla beraber coronavirüs vaka sayısındaki düşüş de sürüyor. Koronavirüs Türkiye tablosundaki son veriler Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vaka sayılarında bir önceki güne göre büyük bir düşüş olduğu görülürken, son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. İşte, 26 Haziran Koronavirüs (covid-29) Türkiye tablosunda son durum...
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Sağlık Bakanlığı, 26 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
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26 HAZİRAN TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 733 oldu, 7 bin 402 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.
Test sayısı 59 milyon 890 bin 147'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, vefat sayısı 49 bin 524 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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25 HAZİRAN GÜNLÜK TABLO
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 477 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi.
Test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, vefat sayısı 49 bin 473 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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24 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
24 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 498 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi.
Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu.
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23 HAZİRAN CORONA VAKA SAYISI
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 550 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 763 oldu, 5 bin 917 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi.
Test sayısı 59 milyon 221 bin 265'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, vefat sayısı da 49 bin 358 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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22 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
22 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 238 testte 6 bin 143 vaka, 565 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, toplam vefat sayısı 49 bin 293, toplam ağır hasta sayısı 791, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 242 bin 945 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
Diğer yandan Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 642 bin 573 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 29 milyon 64 bin 826 kişiye ilk doz, 14 milyon 577 bin 747 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
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21 HAZİRAN CORONA VAKA SAYISI
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 429 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı da 49 bin 236 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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İstanbul'da 5 milyon 246 bin 602'si birinci doz, 2 milyon 356 bin 659'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 603 bin 261 doz aşı yapıldı.
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HAFTALIK VAKA HARİTASI YAYINLANDI
Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayıları her 200 bin kişi,de İstanbul'da 51.27, Ankara'da 93.11, İzmir'de ise 25.99 olarak belirlendi. Vaka sayısı en çok olan iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize olarak sıralanırken vakaların en az görüldüğü iller Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Edirne ve Sinop oldu.
Bakan Koca Twitter hesabından 12-18 Haziran haftasına ilişkin insidans haritasını paylaştı.
Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek."
Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.
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"Hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz"
Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptıkları bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürüttüklerini belirterek, "Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz." dedi.
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5 bin 91 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Koca, Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.
Bakan Koca, salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara randevularını alarak, aşı olmaları çağrısında bulundu.
30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başlandı.
İstanbul'da, koronavirüs başta olmak üzere çeşitli sebeplerle hastanelerde tedavi edilenlerin Babalar Günü, hastane personeli tarafından kutlandı.
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Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
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Adana'da kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 18 kişiye idari para cezası uygulandı, polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de, 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı, bazı caddelerde maraton nedeniyle yoğunluk oldu.