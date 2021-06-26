SON DAKİKA: 26 Haziran Koronavirüs (covid-29) Türkiye tablosunda son durum: Corona virüs günlük vaka sayısı ve vefat sayısı açıklandı! İşte güncel veriler

HAFTALIK VAKA HARİTASI YAYINLANDI Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayıları her 200 bin kişi,de İstanbul'da 51.27, Ankara'da 93.11, İzmir'de ise 25.99 olarak belirlendi. Vaka sayısı en çok olan iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize olarak sıralanırken vakaların en az görüldüğü iller Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Edirne ve Sinop oldu.



Bakan Koca Twitter hesabından 12-18 Haziran haftasına ilişkin insidans haritasını paylaştı.



Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek."



Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.