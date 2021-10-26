Son dakika: 26 Ekim Koronavirüs Türkiye günlük vaka tablosunda son durum! Fahrettin Koca il il koronavirüs risk haritasını paylaştı... İşte son 24 saat verileri

Koronavirüs günlük tablosu ve Türkiye'deki vaka sayıları ile ilgili son gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesinden yayınlanan tabloya göre vaka ve vefat sayısı dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi.



Öte yandan, Bursa ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak mavi, Şırnak %65’in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti.