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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: 25 Eylül Türkiye il il Koronavirüs tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısı... İşte güncel veriler
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Haber Giriş: 25 Eylül 2021 - 18:02 | 

Son dakika: 25 Eylül Türkiye il il Koronavirüs tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısı... İşte güncel veriler

25 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile güncelleniyor. Koronavirüs tablosunda son 24 saatin verileri ile corona virüs vaka sayısı, iyileşen sayısı ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden paylaşıldı. Son güncel tabloda vaka sayısındaki yükseklik dikkat çekerken, 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 221 kişi ise yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, yeni vaka sayısının 27.197 olduğunu açıklayarak, salgınla mücadelenin ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Öte yandan il il haftalık koronavirüs haritası da yayınlandı. İşte, 24 Eylül Koronavirüs tablosunda yaşanan son gelişmeler.

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Güncel tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan bugün Burdur mavi kategorili iller arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vaka tablosunun ardından Bakan Koca haftalık illere göre koronavirüs haritasını da yayınladı. 11-17 Eylül arasında, 100 bin kişide İstanbul'da vaka sayısı 229, 92 oldu.

2KORONAVAVİRÜS 24 EYLÜL TABLOSU

KORONAVAVİRÜS 24 EYLÜL TABLOSU

24 Eylül koronavirüs güncel tablosu belli oldu. Buna göre, son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 486 bin 569 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

- "Alışmak riski artırır"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alışmak riski artırır. Bugünkü vaka sayısı 27 bin 197, can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

3HAFTALIK KORONAVİRÜS HARİTASI

HAFTALIK KORONAVİRÜS HARİTASI

İl il koronavirüs haritasını yayınlayan Sağlık Bakanı Koca, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum olarak sıralandı.

423 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANDI

23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı 23 Eylül koronavirüs tablosunu yayınladı. Yayınlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

5KORONAVİRÜS TABLOSU GÜNCEL VERİLER

KORONAVİRÜS TABLOSU GÜNCEL VERİLER

22 Eylül koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göreTürkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi.

621 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

21 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı 21 Eylül koronavirüs tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.

720 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

20 Eylül koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Aşılama risk haritasında 2. doz yapanların oranı, İstanbul'da %64.9 (turuncu), Ankara %71.3 (sarı), İzmir %73.7(sarı) oldu.

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Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı,

213 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 oldu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Buna göre, son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 160 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 216 bin 856 doz aşı uygulandı.

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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398.

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Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." ifadesini kullandı.

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