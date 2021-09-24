Son dakika: 24 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum! Covid-19 vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısı ne kadar? İşte corona virüs verileri
24 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile güncelleniyor. Koronavirüs tablosunda son 24 saatin verileri ile corona virüs vaka sayısı, iyileşen sayısı ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden paylaşıldı. Son gelen verilere bakıldığında koronavirüs vaka sayısındaki yükseklik dikkat çekerken; son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, yeni vaka sayısının 27.844 olduğunu açıklayarak, can kayıplarındaki azalmanın vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürüp sürekli hale getirileceğini belirtti. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 23 Eylül Koronavirüs tablosunda yaşanan son gelişmeler.
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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Güncel tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Balıkesir mavi, Hatay ise sarı il kategorisine girdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.
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23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANDI
Sağlık Bakanlığı 23 Eylül koronavirüs tablosunu yayınladı. Yayınlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
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KORONAVİRÜS TABLOSU GÜNCEL VERİLER
22 Eylül koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göreTürkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi.
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21 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı 21 Eylül koronavirüs tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.
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20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
20 Eylül koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Aşılama risk haritasında 2. doz yapanların oranı, İstanbul'da %64.9 (turuncu), Ankara %71.3 (sarı), İzmir %73.7(sarı) oldu.
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Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı,
213 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 oldu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
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Buna göre, son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 160 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti.
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Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 216 bin 856 doz aşı uygulandı.
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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.
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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398.
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Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." ifadesini kullandı.