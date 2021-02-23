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HaberlerGündem Haberleri23 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosu: Sağlık Bakanlığı günlük corona virüs vaka, iyileşen sayısı ve ölüm sayılarında son durum!
GeriGündem 23 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosu: Sağlık Bakanlığı günlük corona virüs vaka, iyileşen sayısı ve ölüm sayılarında son durum!
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Haber Giriş: 23 Şubat 2021 - 18:09 | 

23 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosu: Sağlık Bakanlığı günlük corona virüs vaka, iyileşen sayısı ve ölüm sayılarında son durum!

23 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile takip ediliyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, vaka sayısında da dikkat çeken rakam belli oldu . Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile illerin haftalık koronavirüs vaka yüzdesi de artık yayınlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verileri vatandaşlar ile paylaşıyor. 22 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. İşte, 23 Şubat günlük corona virüs vaka, iyileşen sayısı ve ölüm sayılarında son açıklanan bilgiler.

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Koronavirüs tablosu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu açıkladı.1 Mart itibarıyla geçilmesi planlanan kademeli normalleşme öncesi koronavirüs tablosundaki rakamlar endişe vermeye devam ediyor. Tabloya göre, son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.

222 ŞUBAT GÜNCEL VERİLER
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22 ŞUBAT GÜNCEL VERİLER

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.

3KORONAVİRÜS 21 ŞUBAT TABLOSU
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KORONAVİRÜS 21 ŞUBAT TABLOSU

Buna göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

4Kısıtlamada şehirler sessizliğe büründü
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Kısıtlamada şehirler sessizliğe büründü

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Türkiye'nin şehirlerine sessizlik hakimdi. Kısıtlamadan muaf olan turistler ise tarihi ve turistik mekanları ziyaretlerini sürdürdü.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye genelinde kısıtlama nedeniyle meydan ve caddelerdeki sessizlik devam etti.

Kısıtlama nedeniyle birçok noktada uygulama yapan polisler, durdurdukları araçtakilerin izin belgelerini ve gerekli evraklarını kontrol etti.

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Gümüşhane, Balıkesir ve Sakarya'da karantina uygulamaları

Kovid-19 vakalarının ve temaslı sayılarının fazlalığı nedeniyle Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin İncedere köyü ile Balıkesir'in Manyas ilçesinde 8; Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde 12 ev karantinaya alındı.

Türk Kızılay ekipleri, Kastamonu'da 17 Şubat'tan itibaren 7 gün karantinaya alınan sitede yaşayan ihtiyaç sahibi 14 yabancı öğrenciye gıda yardımı yaptı.

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