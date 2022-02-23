Son dakika: 23 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum! Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte il il kovid 19 risk haritası

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs Türkiye tablosunu yayınlamaya devam ediyor. https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesi üzerinden koronavirüste son durum tablosu yayınlandı. Son tabloya göre 86 bin 70 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 463 bin 335 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 98 bin 199 olarak kaydedildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,87 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 128 bin 369’e yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım” dedi.