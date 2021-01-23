23 Ocak koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Sağlık Bakanlığı corona virüs (Covid-19) vaka sayısı ve ölüm sayılarında son gelişmeler
23 Ocak corona virüs vaka ve hasta sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirlerinin ardından hızla düşen koronavirüs günlük vaka sayıları 6 bin seviyesinin de altına indi. Bakanlık tarafından açıklanan son verilere göre, ağır hasta sayısı 2.003 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. 149 kişi hayatını kaybetti. İşte, 22 Ocak 2021 korona virüs hasta, iyileşen ve ölüm sayıları oranı ve son 24 saatin verilerine göre ülkemizde yaşanan Kovid-19 gelişmeleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 392 artarak 420 bin 318'e yükseldi.
Vaka sayısında yaşan düşüş tabloda dikkat çekti. Tabloya göre, 734 hasta tespit edildi. Yaşamını yitiren 149 kişi ile toplam vefat sayısı 24 bin 789 oldu. İşte, koronavirüs tablosunda son durum.
2
Abone Ol
22 OCAK VAKA SAYISINDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. 163 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.
Bugün yapılan 163 bin 342 testten, 5 bin 967 yeni vaka sayısı, 734 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 418 bin 472 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 18 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 296 bin 50’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 3 olduğu açıklandı.
3
Abone Ol
21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
21 Ocak Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’na göre; Türkiye’de son 24 saatte yapılan 165 bin 109 testte 6 bin 289 vaka, 743 hasta tespit edildi. Vefat eden 153 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 640 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.
4
Abone Ol
Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 168 bin 894 testte 6 bin 435 vaka, 752 hasta tespit edildi. Hayatını kaybeden 159 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 487 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi
5
Abone Ol
Covid-19 bilgilendirme sayfasında Sağlık Bakanlığı Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saate yapılan 175 bin 133 testte, 6 bin 818 vaka, 761 hasta tespit edildi. Yaşamını yitiren 167 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 328 oldu.
Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı
6
Abone Ol
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 164 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 161’e yükseldi. Toplamda 27 milyon 523 bin 423 test yapıldı. Bugün yapılan 151 bin 342 testten 5 bin 862 yeni vaka sayısı, 749 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 2 milyon 392 bin 963 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 905 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 270 bin 769’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 183 olduğu açıklandı.
7
Abone Ol
Test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
8
Abone Ol
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
9
Abone Ol
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.
Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır." ifadelerini kullandı.
10
Abone Ol
Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 700 bini geçti
Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının dördüncü gününde, 700 binden fazla sağlık çalışanına Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması sürdürülüyor.
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 aşı uygulaması başlıyorKovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının hafta içinde tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanacak.
Aşı olacak kişilerin detaylı sağlık dosyaları ile aşılamanın yapılacağı odalara yönelik çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.
Engelli ve yaşlıların Kovid-19 aşısı, dışarı çıkmadan kaldıkları kuruluşta uygulanacak. Kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada tamamlanması planlanıyor.
11
Abone Ol
Dünya genelinde son durum
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 70 milyonu aştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 70 milyon 2 bin 166'sı iyileşti.
ABD'de 14 milyon 970 bin 226, Hindistan'da 10 milyon 265 bin 706, Brezilya'da 7 milyon 564 bin 622 ve Rusya'da 3 milyon 54 bin 218 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Türkiye'de de 20 Ocak itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 813 bin 919 kişi sağlığına kavuştu.
İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 806 bin 932’ye, Kolombiya'da 1 milyon 786 bin 170’e, Almanya’da 1 milyon 762 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 613 bin 773’e, İngiltere'de 1 milyon 571 bin 519’a, Meksika'da 1 milyon 264 bin 780’e, Polonya'da 1 milyon 235 bin 732’ye, Güney Afrika'da 1 milyon 160 bin 422'ye ve İran'da 1 milyon 144 bin 549’a ulaştı.
Dünya genelinde 25 milyon 333 bin 798 kişi halen tedavi altında bulunuyor.