Son dakika: 23 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu! Covid-19 vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısında son durum... İşte corona virüs verileri

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Güncel tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan kırmızı kategoride yer alan Hakkari, Van ve Bayburt turuncu kategoriye yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." ifadelerini kullandı.