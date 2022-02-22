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Son dakika: 22 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum! Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte il il kovid 19 risk haritası

#Koronavirüs Tablosu#Vaka Sayısı#Kovid 19

22 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum yayınlanan bilgiler ile takip ediliyor. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yer aldığı güncel koronavirüs tablosu bu akşam açıklandı. Günlük corona virüs tablosuna göre 86.070 kişinin testi pozitif çıktı, 271kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefatların genelde 65 yaş üstü olduğunu belirtti. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Kırklareli vaka yoğunluğunda zirvede yer alırken yeni verilere göre Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yerini aldı. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 22 Şubat il il kovid 19 risk haritasında son durum bilgileri

1/7Son dakika: 22 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İşte il il kovid 19 risk haritası

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs Türkiye tablosunu yayınlamaya devam ediyor. https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesi üzerinden koronavirüste son durum tablosu yayınlandı. Son tabloya göre 86 bin 70 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 463 bin 335 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 98 bin 199 olarak kaydedildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,87 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 128 bin 369’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım” dedi.

2/722 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre, 86 bin 70 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 463 bin 335 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 98 bin 199 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

3/721 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

21 Şubat koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 461 bin 513 testte 85 bin 26 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybederken, 94 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,85, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,96 olarak ölçüldü.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

4/7Son dakika: 22 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İşte il il kovid 19 risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97 ve İzmir'de 1017,38 oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Samsun ise 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

5/7Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın açıklaması şu şekilde:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

6/7EN ÇOK ARTAN 10 İL

EN ÇOK ARTAN 10 İL

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.

7/7SALGINDA SON DURUM

SALGINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Koronavirüs(Kovid-19) testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada ise Aşı ve tedbir çağrısı yaparak, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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#Koronavirüs Tablosu#Vaka Sayısı#Kovid 19