Son dakika: 22 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu! Covid-19 vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısında son durum... İşte corona virüs verileri
22 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile güncelleniyor. Koronavirüs tablosunda son 24 saatin verileri ile corona virüs vaka sayısı, iyileşen sayısı ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam paylaşıldı. Son gelen verilere bakıldığında kritik tablonun sürdüğü görülürken, vaka sayısı 29 bin 338, vefat ise 260 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Koca corona virüs vaka sayılarının 30.000’e yaklaşmış olduğunu belirterek, tedbir uyarısını yeniledi. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 21 Eylül Koronavirüs tablosunda yaşanan son gelişmeler.
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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bugünkü koronavirüs tablosunda son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.
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21 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı 21 Eylül koronavirüs tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.
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20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
20 Eylül koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Aşılama risk haritasında 2. doz yapanların oranı, İstanbul'da %64.9 (turuncu), Ankara %71.3 (sarı), İzmir %73.7(sarı) oldu.
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Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı,
213 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 oldu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
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Buna göre, son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 160 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti.
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Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 216 bin 856 doz aşı uygulandı.
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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.
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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398.
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Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." ifadesini kullandı.