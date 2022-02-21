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Son dakika: 21 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum! Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte il il kovid 19 risk haritası

#Koronavirüs Tablosu#Vaka Sayısı#Kovid 19

21 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum yayınlanan bilgiler ile takip ediliyor. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yer aldığı güncel koronavirüs tablosu dün akşam açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Kırklareli vaka yoğunluğunda zirvede yer alırken yeni verilere göre Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yerini aldı. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 21 Şubat il il kovid 19 risk haritasında son durum bilgileri

1/5Son dakika: 21 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İşte il il kovid 19 risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97 ve İzmir'de 1017,38 oldu.

2/5Son dakika: 21 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İşte il il kovid 19 risk haritası

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu. Samsun ise 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

3/5Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın açıklaması şu şekilde:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

4/5EN ÇOK ARTAN 10 İL

EN ÇOK ARTAN 10 İL

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.

5/5SALGINDA SON DURUM

SALGINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Koronavirüs(Kovid-19) testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada ise Aşı ve tedbir çağrısı yaparak, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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#Koronavirüs Tablosu#Vaka Sayısı#Kovid 19