Son dakika: 21 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu! Covid-19 vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısında son durum... İşte corona virüs verileri

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bugünkü koronavirüs tablosunda aşılama risk haritasında 2. doz yapanların oranı, İstanbul'da %64.9 (turuncu), Ankara %71.3 (sarı), İzmir %73.7(sarı) oldu. Yeni koronavirüs tablosuna göre, 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." ifadelerini kullandı.