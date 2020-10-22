Son Dakika: 21 Ekim 2020 Koronavirüs (coronavirüs) Türkiye tablosu son verileri : İl il vaka ve ölüm sayısı.. İstanbul, Bursa, Ankara...
Koronavirüs 21 Ekim tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile yayınlandı. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgınında, bilim insanlarının aşı çalışmalarından olumlu haberler gelirken, Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs vaka tablosunu açıklamaya devam ediyor. Covid.19 internet sitesi üzerinden açıklanan son verilere göre, son 24 saat içinde vefat eden hasta sayısı 68 oldu toplam ağır hasta sayısı ise 1.504 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre ise İstanbul'da son haftalarda vaka artışı yaşandı. Son yayımlanan rapora göre Türkiye genelinde bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşti. İşte, 21 Ekim Türkiye il il koronavirüs günlük vaka sayısı ve dünya genelinde coronavirüs günlük vaka, ölüm sayıları.
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Tüm dünyada etkisini gösteren aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında vaka sayısı Türkiye ve dünya genelinde son dakika açıklamalar ile belli oluyor. Coronavirüsü nedeniyle dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 891 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 126 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 494 bini aştı. Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 459 bin, Hindistan'da 7 milyon 602 bin, Brezilya'da 5 milyon 251 bin ve Rusya'da 1 milyon 431 bine ulaştı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı günlük vaka, ölüm ve hasta sayısını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 117.943 Kovid-19 testi yapıldı, 2.013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117.943 Kovid-19 testi yapıldı,2.013 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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Sağlık Bakanı Koca, 21 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 117 bin 943 olurken, hasta sayısı 2 bin 13 olarak açıklandı. Bugün 68 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 507 hasta ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin.
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Sağlık Bakanı Koca, 20 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 116 bin 565 olurken, hasta sayısı bin 894 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 74 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 512 kişi ise iyileşti.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.
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19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi. Bakan Koca tabloyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.
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Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1401 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 302 bin 499'a çıktı.
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Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı. Hasta sayısı 345 bin 678, vefat sayısı 9 bin 224, ağır hasta sayısı 1428, aktif hasta sayısı 33 bin 955 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%0,4) görülmüştür. Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış
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Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%9,5). En fazla artış ise Batı Karadeniz Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 8 hastadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 26,7, erkeklerde ise 27,3’tür.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (-%31,3). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Akdeniz Bölgesindedir (%17,9)
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"Tedbirlere eksiksiz uymalıyız"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan, hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız."
Taksim'de turistlere yönelik drone destekli Kovid-19 denetimiBeyoğlu Taksim'de polis ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.
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Taksim'de turistlere yönelik drone destekli Kovid-19 denetimiBeyoğlu Taksim'de polis ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği (İHA Büro) ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.
Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi. İHA Büro ekipleri de uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kış uyarısı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19 önlemlerinin rehavete kapılmadan sürdürülmesi halinde, toplumun kış aylarını rahat geçireceğini söyledi.
Gündüz, Kovid-19 salgını Türkiye'de tanındıkça insanların ve sağlıkçıların hastalık konusunda deneyim kazanmaya başladığını ifade etti.
Normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması nedeniyle özellikle eylül ve ağustosta Türkiye'nin belirli bölgelerinde vaka sayılarında ciddi yükselişler görüldüğünü anımsatan Gündüz, sonrasında toplumun maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı hale geldiğini anlattı.
Gündüz, hastalıkla mücadelede tedbirlerin önemine değinerek, "Toplumun tedbirlere sıkı sıkıya uyması, bu hastalığın bulaşmasını, artmasını engelleyecek ama bundan rehavete kapılıp da ödün verilirse önümüzdeki aylarda yine vaka sayıları artışa geçebilir. Tedbirlerle bir noktaya gelebiliyoruz. Henüz aşısı bulunmadığı, toplum bağışıklık kazanmadığı için mutlaka tedbirlere sıkı sıkıya devam etmek ve bu virüsle yaşamayı öğrenmek gerekiyor." diye konuştu.