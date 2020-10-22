Son Dakika: 21 Ekim 2020 Koronavirüs (coronavirüs) Türkiye tablosu son verileri : İl il vaka ve ölüm sayısı.. İstanbul, Bursa, Ankara...

Tüm dünyada etkisini gösteren aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında vaka sayısı Türkiye ve dünya genelinde son dakika açıklamalar ile belli oluyor. Coronavirüsü nedeniyle dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 891 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 126 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 494 bini aştı. Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 459 bin, Hindistan'da 7 milyon 602 bin, Brezilya'da 5 milyon 251 bin ve Rusya'da 1 milyon 431 bine ulaştı. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı günlük vaka, ölüm ve hasta sayısını açıkladı.



Türkiye'de son 24 saatte 117.943 Kovid-19 testi yapıldı, 2.013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117.943 Kovid-19 testi yapıldı,2.013 kişiye hastalık tanısı konuldu.