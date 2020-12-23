Son dakika... 2020'de rekor üstüne rekor kırdı! Yeni düzenlemeler gelebilir: 2021'de neler bekliyor?

Dijital para birimi çalışmalarında işi en çok ilerleten Çin oldu. Suzhou şehrinde düzenlenen bir çekilişte 100 bin kişiye 30 dolar değerinde para dijital cüzdanlarına yüklendi. Bu dijital yuanın banka hesaplarıyla ilişkilendirilmesi gerektiği belirtilirken eğer bu parayı birkaç gün içinde harcamazlarsa kaybolacağı açıklandı. Bu da deneyin geliştirilmesi için devreye sokulan iyi bir adımdı.