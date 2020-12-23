Son dakika... 2020'de rekor üstüne rekor kırdı! Yeni düzenlemeler gelebilir: 2021'de neler bekliyor?
Bitcoin piyasalardaki bütün karışıklığa rağmen 2020 yılında da en çok yükselen yatırım araçlarından biri oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Aralık ayı içinde 23 bin doları geçen bitcoin, Mart ayında koronavirüs pandemisi patladığında 4 bin dolar civarında işlem görüyordu.
2
Abone Ol
Finans teknolojisi uzmanı olan James Ledbetter, CNBC için kaleme aldığı makalede 2021'de bitcoini nelerin beklediğini kaleme aldı.
3
Abone Ol
1. Kullanımı daha yaygın hale gelecek
Bitcoin, çok sayıda kişi ile kurum tarafından kabul edilmediği ve kullanılmadığı için günlük hayatta da fazla tercih edilen bir para birimi değil.
4
Abone Ol
2020'de Square gibi önemli bir şirketin bitcoine 50 milyon dolar yatırım yapması ve PayPal'ın kullanıcılarına bitcoin alıp satma izni vermesi, bitcoinin bir nevi onay almasını sağladı.
5
Abone Ol
2021 yılında da ana akım kurumların bitcoini daha fazla kabul etmesi gerçekleleşebilir. En azından bir ABD ya da Avrupa bankasının bitcoinin satın alınmasına ya da varlıkların bitcoinde tutulmasına izin vermesi görülebilir.
6
Abone Ol
2. Büyük teknoloji şirketlerinden rekabet
Bitcoin özellikle son yıllarda büyük şirketlerin dijital para birimleri üzerinde düşünmeye başlamasına yol açtı. Artık her şirket dijital ödemeler için bir piyasa olduğunu anlamakla kalmadı, farklı para birimlerine ilişkin piyasalarda potansiyel olduğunu da gördü.
7
Abone Ol
Bu yıl Facebook ve Google gibi büyük şirketlerin kendi dijital para birimlerini oluşturma planları olduğunu duyduk. Eğer 2021'de bu para birimleri de piyasaya girerse bitcoine rakip olabilirler.
8
Abone Ol
3. Merkez Bankaları da rakip olabilir
Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements) bu yıl yayımladığı raporunda merkez bankalarının yüzde 80'inin bir dijital para birimi kurmak üzerinde çalılştığını belirtti.
9
Abone Ol
Dijital para birimi çalışmalarında işi en çok ilerleten Çin oldu. Suzhou şehrinde düzenlenen bir çekilişte 100 bin kişiye 30 dolar değerinde para dijital cüzdanlarına yüklendi. Bu dijital yuanın banka hesaplarıyla ilişkilendirilmesi gerektiği belirtilirken eğer bu parayı birkaç gün içinde harcamazlarsa kaybolacağı açıklandı. Bu da deneyin geliştirilmesi için devreye sokulan iyi bir adımdı.
10
Abone Ol
Çin'in dijital yuanı ülke çapında kabul etmeye doğru ilerlemesi, bitcoin ya da diğer dijital para birimlerine olan talebin önünü kesebilir. Önümüzdeki yıl diğer ülkelerde de benzer deneylerin yapıldığı görülebilir.
11
Abone Ol
4. Yeni düzenlemeler gelebilir
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın önceliklerinden olmasa da Demokratların yönetiminde kripto para birimlerine düzenlemeler gelebilir.
12
Abone Ol
Bitcoin kullanıcıları anonim olması ve sahtekarlık için potansiyel taşımasına çok dikkat etmiyor; ama bu yetkililer için önemli bir mevzu. Bu yüzden Biden ve ekibinin kapsamlı bir düzenleme yapması beklenebilir.
13
Abone Ol
5. Oynaklık devam edebilir
Bitcoinin değeri para politikası ya da mali politikalar gibi gelişmelere bağlı olmadığı için neden düştüğünü ya da yükseldiğini anlamak genelde zor.
14
Abone Ol
Bu yüzden bir yatırım aracı olarak büyük kayıplardan korunmak isteyen kişilere de önerilemiyor.
15
Abone Ol
Önümüzdeki yıl bitcoinin 50 bin dolara kadar ulaşacağını tahmin edenler var; bu biraz aşırı bir tahmin olsa da yatırımcıların paralarını bitcoine çekmesi takdirinde olmayacak şey değil.
16
Abone Ol
Ancak diğer yandan bitcoin tam tersi bir yöne doğru da gidebilir; o yüzden bildiğimiz tek şey bitcoinde oynaklığın devam edeceği.