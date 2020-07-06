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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... 2020 emekli maaşlarının zam oranları, ek ödemeler ne kadar olacak? İşte detay tablo
GeriEkonomi Son dakika... 2020 emekli maaşlarının zam oranları, ek ödemeler ne kadar olacak? İşte detay tablo
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Hürriyet
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Ekonomi
Noyan DOĞAN
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 07:04,

Son dakika... 2020 emekli maaşlarının zam oranları, ek ödemeler ne kadar olacak? İşte detay tablo

Açıklanan enflasyon ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin alacakları zamlarda netleşti. Emekliler, temmuz-aralık döneminde maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

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TÜİK, 2020 ocak-haziran enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacaklar.

3EN DÜŞÜK EK ÖDEME 63 LİRA
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EN DÜŞÜK EK ÖDEME 63 LİRA

Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.341 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2 bin 99 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.586 liraya çıkacak.

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SSK ve Bağ-Kur, tarım emeklileri bu yılın ocak ayında maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almışlardı. Böylece 2020 yılında toplamda 12.20 zam almış oldular.

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2019’un Ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 10.19 zamlı almıştı. Temmuz ayı zammı ile birlikte 2019 yılı zam toplamı yüzde 15.2 oldu.

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Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. Emekliler 63 lira ile 300 lira arasında ek ödeme alacaklar.

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NOT: Tabloda 2020 Temmuz Maaşa Yansıyan Zam Tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. 2020 Ocak ayı maaşı, ek ödeme hariç maaştır. Zam oranı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanır.

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YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN TEMMUZ ZAMLARI

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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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