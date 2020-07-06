Son dakika... 2020 emekli maaşlarının zam oranları, ek ödemeler ne kadar olacak? İşte detay tablo

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.