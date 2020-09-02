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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi... İnişi saatler sürdü
GeriEkonomi Son dakika... 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi... İnişi saatler sürdü
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Hürriyet
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 08:40 | 

Son dakika... 2 kamyon eşya 500 valizle Bodrum’a geldi... İnişi saatler sürdü

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” geldi. Milas-Bodrum havalimanına iniş yapan Katar kraliyet ailesinin özel Jumbo jetinden 2 kamyon eşya indirildi. Yaklaşık 500 bavul ve çok sayıda dalış tüpü kamyonlardan inmesi ise saatler sürdü.

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Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu.

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Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi.

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Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için hazırlandı.

4ÜST DÜZEY ÖNLEM ALINDI
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ÜST DÜZEY ÖNLEM ALINDI

Katar kraliyet ailesi için Milas - Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı.

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Kraliyet ailesine ait Jumbo jet ile gelen ailesi için havalimanından, Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzargahında üst düzey önlem aldı.

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Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.

7180 PERSONELİYLE GELDİ
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180 PERSONELİYLE GELDİ

Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi.

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Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu.

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Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.

10BEBEĞİNİ KUCAĞINDAN DÜŞÜRMEDİ
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BEBEĞİNİ KUCAĞINDAN DÜŞÜRMEDİ

Kraliyet ailesinden olduğu öğrenilen kişinin Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşlerinden biri olduğu 5 çocuğu ve eşi ile Bodrum’un mavi sularında tatil yapacağı öğrenildi.

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Korumalarıyla gümrük sahasına giren Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşinin aracı kendi kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Kraliyet ailesinin arkasından ise 8 koruma aracı, 9 vip minibüsde yata yanaştı. Yatın diyafonlarından hoş geldin sesleri yükselirken, sirenlerde hiç susmadı.

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Yata giren Al-Thani kardeşinin ilk işi ise bebeğini sevmek oldu. Uzun süre bebeği ile vakit geçiren Katar Emiri’nin kardeşi daha sonra yatın içerisine girerek televizyon izledi.

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Katar kraliyet ailesine mensup ailenin Bodrum’da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.

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