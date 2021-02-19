19 Şubat koronavirüs vaka sayılarında son durum! Sağlık Bakanlığı Türkiye il il corona virüs vaka tablosu ve iyileşen sayılarında dikkat çeken gelişme

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Buna göre 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.



Öte yandan, Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklama ile illere göre koronavirüs vaka sayısını da açıkladı. Koca açıklamasında, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. " ifadesini kullandı.