Son dakika.. 19 Kasım altın fiyatları canlı: Faiz kararının ardından altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram ve ons altında son değerler
Altın piyasasında son dakika.. Altın fiyatları 19 Kasım piyasalardaki son durum takip edilen konular arasında yer alıyor. Canlı altın fiyatlarında; Gram altın fiyatı, Merkez Bankasının politika faizinde gittiği 475 baz puanlık faiz artışı kararı sonrası, gerileyen dolar kurunun etkisiyle 461 lira seviyesinden 448 lira seviyesine kadar geriledi. Altının gram fiyatı saat 15.23 itibarıyla yüzde 2.55 oranında düşüşle 452.24 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 59 liradan satılıyor. İşte piyasalardaki son durum ve detaylar
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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1874 dolar seviyesini görürken, şu dakikalarda ise yüzde 0.39 oranında düşüşle 1862 dolardan işlem gördü.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Yatırımcıların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandıklarını belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.
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Altın fiyatlarındaki artış ve düşüş eğilimini canlı altın takip ekranı üzerinden değerlendiren analistler, uzman yorumları ile değerlendirmelerini sürdürüyor. İşte, canlı altın fiyatları ve günün altın yorumları;
Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.
Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından dün de Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamaları sonrası altının ons fiyatı 1.865 dolara kadar geriledi. Moderna, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.
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Bununla birlikte Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin piyasalarda teşvik beklentisini yükselttiğini kaydeden analistler, konuya ilişkin gelişmelerin, altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.
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ALTININ GÖZÜ BU GELİŞMELERDE
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
ABD’de koronavirüs enfeksiyonlarının artan hızı ve doların zayıflamasıyla birlikte aşı gelişmeleri yatırımcılar tarafından izleniyor. Bu kapsamda ABD'li ilaç şirketi Moderna’nın aşısının yüzde 94,5 oranında etkili olduğuna dair açıklamalar piyasada hareketlere neden oldu. Moderna’nın aşı açıklaması, Pfizer ve BioNTech SE’nin önceki hafta yaptığı açıklamalara benzer olumluluk aşılasa da, Pfizer aşısının aksine 30 gün buzdolabında dayanabiliyor olması ulaştırma ve dağıtım açısından kolaylık sağlıyor ve bu sorunu çözüyor. Bu iyimserliğin karşısında ise, halen salgının kötüleşmesinin yarattığı belirsizlik duruyor.
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Covid-19 ve yüksek fiyatlar terazinin bir tarafında, dolar ve ABD tahvil faizlerinin eğilimi diğer tarafta duruyor. Diğer taraftan aşının durumu, ekonomiye dair varsayımlarda da değişim potansiyeli yarattığından parasal ve mali teşviklerin boyutunu etkileyebilir ve zaten küçülecek olan mali paketin biraz daha küçülmesine neden olabilir.
ABD Merkez Bankası (Fed) ise, muhtemelen aralık ayında tahvil alımlarına ilişkin bir vade ayarlaması ile etkin olacak. Vakalar arttığı ve dolar zayıf kaldığı sürece yükseliş beklenebilir, kısa vadede ise bu bant hareketi biraz korunacak gibi görünüyor.
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Kısa vadede dolar kuru hareketi Merkez Bankası kararıyla biraz daha aşağı giderse gram altında düşüş görmeye devam edebiliriz. Uzun vadede ise ons altın dinamiklerine bakılacaktır.
Aşı haberleri risk iştahını desteklemeye başladı
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Aşı haberleri risk iştahını desteklemeye başladı
Eda KARADAĞ
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Bu yılı salgın nedeniyle oldukça yorucu geçiriyoruz. İkinci dalganın önüne geçilemiyor. Avrupa’da karantinalar başlarken, ABD’de de vaka sayılarında rekor artışlar dikkat çekiyor.ABD’de yeni Başkan Biden’ın ekibi, ulusal çapta bir kapanma istemediklerini ifade etti. Piyasalardaki risk iştahını olumlu etkiliyor.
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Ancak, hala Biden’ın kazandığını kabul edemeyen bir ABD Başkanı D. Trump var. Hafta sonu yapmış olduğu açıklamalarında, “hile yoluyla” bir kazanma olduğunu söylemesine karşın yine de koltuğunu vermeye niyeti yok gibi duruyor. Devir teslim töreni Ocak 2021’de olması bekleniyor. Bu sürece kadar Trump’ın sivri dili durmayacaktır.
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Daha şimdiden teşvik paketi görüşmelerinin durdurulmasına neden olurken, Çinli şirketlere daha fazla yaptırım ve ticaret sınırlaması uygulamayı planladığına dair söylemlerde kulislerde konuşuluyor. Özellikle, teşvik paketine dair beklentiler seçim sonrasına kalmıştı anlaşılan kısa vadede kapsamlı bir paket ortaya çıkacak gibi durmuyor.
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Ekonomi için oldukça kötü bir senaryo çünkü geçtiğimiz hafta Merkez Bankaları Forumunda konuşan ECB, Fed ve BoE Başkanları aşıya rağmen, mali ve parasal politikaların devam etmesinin altını çizmişti ve ekonomilerin teşvik paketlerine ihtiyaç olduğunu vurguladılar. ABD’de görüşmelerin sekteye uğraması kısa vadede bir paketin hayata geçirilmesini zorlaştıracaktır.
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Geçtiğimiz hafta, Pfizer ve BioNTech tarafından aşı çalışmalarına dair umut verici açıklamalar piyasalara nefes aldırmış ve borsalara alımları beraberinde getirmişti. Bugünde bir diğer haber Moderna’dan geldi. Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, virüse karşı geliştirilen aşının %94.5 etkili olduğu belirtiliyor. Bu haberin etkisi şu sıralarda, borsalardaki alımları destekliyor.
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Bir süredir aşı çalışmalarına dair olumlu bir tablo çizilmezken, ard arda gelen aşı haberleri bu anlamda piyasaları şimdilik rahatlatıyor. Kısa vadede net sonuç daha önemli olacaktır.
Bu çalışmaların sonucunda aşıların dağıtımı filan derken aslında önümüzde yine hareketli bir dönem bizleri bekliyor. Yine de dünya genelinde artan vaka sayılarına karşın aşı çalışmalarına dair gelişmeler endişeleri bir nebze de olsa törpülüyor.
Risk iştahının toparlanmasını destekliyor. Unutmamak gerekiyor, hassas günlerden geçiyor ve aşı çalışmalarında en ufak bir sekteye uğrama durumu, piyasaların aldıklarını geri vermesine neden olabilir.
Şimdiden güçlü bir risk iştahının oluştuğunu bu anlamda düşünmüyorum. Bir süre piyasalar bunu fiyatlar ancak ülke genelinde kapanmalar artarsa borsalardaki satışları tetikleyebilir.
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Bizim içeride bu haftanın gündemi 19 Kasım tarihinde yapılacak TCMB faiz kararı. Geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye yönelik açıklamaları, TL varlıklar açısından olumlu oldu.
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Dolayısıyla Dolar/TL kurunda gevşeme izlenirken, Borsa İstanbul’da yeni rekor seviyelerin test edildiğine şahit olduk. Bu iyimserliğin faiz kararına kadar devam etmesini ve sonrasında gelecek kararla beraber Merkez Bankasının açıklamaları doğrultusunda piyasaların şekillenmesini bekleyebiliriz.
İvedilikle hayat geçirilmesi planlanan reform paketlerinin etkisi ilerleyen süreçte sektörler açısından da olumlu olacağını düşünüyorum. BIST100 endeksi bugün 1309 seviyesi ile tüm zamanların rekorunu test etti ve bu direnç alanını aşamadığı için yerini kar satışlarına bıraktı.
Teknik olarak endeks olumlu seyrini korumaya devam ediyor. İlerleyen günlerde, endeksin 1300 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi yükselişin sürmesi adına önemli olacaktır. Bu doğrultuda, yatırımcılar portföylerindeki hisse stratejilerini korumaya devam edebilirler.
Endeks 1300 üzerinde kaldığı sürece de hisse ağırlığını arttırabilir düşüncesindeyim. Endekste 1280 – 1276 – 1265 seviyeleri destek konumunda. Olası satışlar bu desteklere kadar karşılandığı sürece ciddi bir satış baskısından bahsedilmeyebilir.
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Aşı haberlerinin etkisi risk iştahını desteklerken, güvenli limanlara olan talebinde zayıflamasına neden oluyor. Bugün, Moderna’nın aşı haberi öncesinde 1900 dolar direncini zorlayan ons altın, Moderna haberiyle yeniden aşağı yönde tepki vermeye başladı.
Altın içinde oynaklığın yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Teşvik paketi, aşı çalışmaları, artan vaka sayıları, Trump’ın koltuğu devredene kadar olası yapabileceği yaptırım tehditleri, ABD ile Çin ve Trump-Biden ikilisi kısacası yazımın başında saydığım unsurlar altının seyri açısından izlenmeli. Bu süreçte net bir yönden bahsetmek zor olabilir.
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Altındaki yön arayışının sürmesini bekliyorum. Bu süreçte 1900 dolar seviyesi psikolojik direnç konumunda. Bu direncin aşılması durumunda kademeli bir şekilde toparlanmasını bekleyebiliriz.
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Bu doğrultuda 1905-1910 dolar ve 1912 dolar dirençleri takip edilebilir. Altında ana destek 1850 dolar seviyesinden geçiyor yani olası satışlar yine bu desteğe kadar karşılanırsa altında yerini tepki alımlarına bırakabilir.
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Altın için yeni bir trendden bahsetmemiz için aşağıda 1850 dolar ve yukarıda 1900 dolar kırılma noktaları olarak izlenebilir.