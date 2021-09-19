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GeriGündem Son dakika! 19 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Corona virüs vaka, ve vefat sayısı ne kadar? İşte günlük kovid 19 son 24 saat verileri
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Haber Giriş: 19 Eylül 2021 - 18:02 | 

Son dakika! 19 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Corona virüs vaka, ve vefat sayısı ne kadar? İşte günlük kovid 19 son 24 saat verileri

19 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile güncelleniyor. Koronavirüs Türkiye tablosunda vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam paylaşıldı. Son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca corona virüs vaka sayısı ile ilgili tedbir uyarısını bir kez daha yeniledi. Peki, bugün corona virüs vaka, vefat ve hasta sayısı ne kadar? İşte, 18 Eylül korona virüs günlük Türkiye tablosu ve vaka sayılarında son durum bilgileri...

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

218 EYLÜL SON DURUM TABLOSU

18 EYLÜL SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

317 EYLÜL SON DURUM TABLOSU

17 EYLÜL SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.

416 EYLÜL CORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

16 EYLÜL CORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 249 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,28, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66,76 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 20 bin 938'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 494 bin 127 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Amasya, Aydın, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü can kaybının 262, vaka sayısının ise 28 bin 118 olduğuna dikkati çekerek, "Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

515 EYLÜL VAKA TABLOSU

15 EYLÜL VAKA TABLOSU

15 Eylül koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan %65 aşılama oranına ulaşan Gümüşhane turuncu kategoriden sarı kategoriye yükseldi. Böylelikle aşılama risk haritasında tek turuncu il kalmadı.

614 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 14 Eylül koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan turuncu kategoride bulunan Şanlıurfa, sarı kategoriye yükseldi.

713 EYLÜL VAKA TABLOSU

13 EYLÜL VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 102 milyon 431 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 682 bin 949 doz aşı uygulandı.

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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

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En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam itibarıyla, en az 2 doz aşı yaptıranların sayısının 40 milyon 635 bin 924 olduğuna dikkati çekerek, "Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız.

Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." ifadelerini kullandı.

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