Son Dakika: 19 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosu son durum: İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm bölgelerimizde günlük korona virüs (corona virus) vaka sayısı
Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde uzmanlar soğuk algınlığı ve grip hastalıklarına karşı vatandaşları uyarırken, bölgelerimizdeki günlük vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Türkiye koronavirüs tablosuna göre, bugün vefat eden hasta sayısı 75 oldu ağır hasta sayısı ise 1.447 olarak kaydedildi. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre İstanbul'da son haftalarda vaka artışı yaşandı. Son verilere göre hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış ise Batı Anadolu Bölgesinde gerçekleşti. İşte, tüm bölgelerimizde koronavirüs günlük vaka sayısı ve son 24 saatte oluşan Türkiye tablosu ve son paylaşılan bilgilere göre 19 Ekim koronavirüs (corona virus) günlük vaka sayıları.
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Türkiye'de son 24 saatte 1.958 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,75 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116.249 Kovid-19 testi yapıldı, 1.958 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi. Bakan Koca tabloyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.
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Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1401 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 302 bin 499'a çıktı.
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Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı. Hasta sayısı 345 bin 678, vefat sayısı 9 bin 224, ağır hasta sayısı 1428, aktif hasta sayısı 33 bin 955 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%0,4) görülmüştür. Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış
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Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%9,5). En fazla artış ise Batı Karadeniz Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 8 hastadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 26,7, erkeklerde ise 27,3’tür.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (-%31,3). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Akdeniz Bölgesindedir (%17,9)
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"Tedbirlere eksiksiz uymalıyız"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan, hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız."
Taksim'de turistlere yönelik drone destekli Kovid-19 denetimiBeyoğlu Taksim'de polis ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.
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Taksim'de turistlere yönelik drone destekli Kovid-19 denetimiBeyoğlu Taksim'de polis ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği (İHA Büro) ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.
Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi. İHA Büro ekipleri de uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kış uyarısı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19 önlemlerinin rehavete kapılmadan sürdürülmesi halinde, toplumun kış aylarını rahat geçireceğini söyledi.
Gündüz, Kovid-19 salgını Türkiye'de tanındıkça insanların ve sağlıkçıların hastalık konusunda deneyim kazanmaya başladığını ifade etti.
Normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması nedeniyle özellikle eylül ve ağustosta Türkiye'nin belirli bölgelerinde vaka sayılarında ciddi yükselişler görüldüğünü anımsatan Gündüz, sonrasında toplumun maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı hale geldiğini anlattı.
Gündüz, hastalıkla mücadelede tedbirlerin önemine değinerek, "Toplumun tedbirlere sıkı sıkıya uyması, bu hastalığın bulaşmasını, artmasını engelleyecek ama bundan rehavete kapılıp da ödün verilirse önümüzdeki aylarda yine vaka sayıları artışa geçebilir. Tedbirlerle bir noktaya gelebiliyoruz. Henüz aşısı bulunmadığı, toplum bağışıklık kazanmadığı için mutlaka tedbirlere sıkı sıkıya devam etmek ve bu virüsle yaşamayı öğrenmek gerekiyor." diye konuştu.