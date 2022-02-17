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Son Dakika: 17 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 haritası

#Koronavirüs Tablosu#İl İl Vaka Durumu#Risk Haritası

17 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini dün akşam açıkladı. Tabloya göre 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı. 271 kişi ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüste son durumla ilgili Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada vefat sayısında önemli bir düşüş olduğunu belirterek, yaşlılarda ve kronik hastalarda hastalıkla mücadelede korunma sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu, vefat sayısı ne kadar? İşte 16 Şubat 2022 koronavirüs risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum..

1/8Son Dakika: 17 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 haritası

Koronavirüs Günlük Türkiye tablosu ile corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı açıklanmaya devam ediyor. Koronavirüs tablosunda son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesinden yayınlandı. Son 24 saat verilerine göre 94.176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,86 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,79 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 476 bin 572 'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

2/8KORONAVİRÜS 16 ŞUBAT TABLOSU

KORONAVİRÜS 16 ŞUBAT TABLOSU

16 Şubat koronavirüs Türkiye tablosunda son durum belli oldu. Açıklanan 24 saatlik verilere göre 94 bin 176 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 oldu. Bir günde toplam 463 bin 241 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 104 bin 409 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı” dedi.

3/815 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 15 Şubat koronavirüs Türkiye tablosunu paylaştı. Bugün açıklanan tabloya göre 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi, 102 bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 955 Kovid-19 testi yapıldı.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,78, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,83 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 586 bin 821, 2'nci dozda 52 milyon 657 bin 210 ve 3'üncü dozda 26 milyon 369 bin 364 olmak üzere toplam 144 milyon 326 bin 883 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

4/8Son Dakika: 17 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 haritası

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,78 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 564 bin 527, 2'nci dozda 52 milyon 623 bin 391 ve 3'üncü dozda 26 milyon 198 bin 141 olmak üzere toplam 144 milyon 7 bin 120 aşı uygulandı.

5/8Son Dakika: 17 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 haritası

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

6/8AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER

'AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6- 12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" ifadelerini kullandı.

7/8Son Dakika: 17 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 haritası

29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

8/8Son Dakika: 17 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 haritası

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.

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