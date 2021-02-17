MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri17 Şubat il il koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs vaka tablosu ve iyileşen sayılarında dikkat çeken gelişme
GeriGündem 17 Şubat il il koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs vaka tablosu ve iyileşen sayılarında dikkat çeken gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17 Şubat 2021 - 18:07 | 

17 Şubat il il koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs vaka tablosu ve iyileşen sayılarında dikkat çeken gelişme

17 Şubat corona virüs vaka sayısı ve hasta sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiler ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye günlük koronavirüs tablosunu Covid.19 internet sitesinden paylaştı. Dün akşam açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti. Türkiye koronavirüs günlük vaka sayısı önceki günlere göre düşüş gösterdi. Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca hafta başında illere göre koronavirüs vaka sayısı haritasını da yayımladı. İşte, 16 Şubat 2021 koronavirüs hasta, iyileşen ve ölüm oranlarında son gelişmeler ve ülkemizdeki koronavirüste aşı çalışmalarında son durum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklama ile illere göre koronavirüs vaka sayısını da açıkladı. Koca açıklamasında, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. " ifadesini kullandı.

216 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Abone Olgoogle-news

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Günlük koronavirüs vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

3
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Yerinde karar dönemindeyiz' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, son Bilim Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (59,95),
Adıyaman (100,55),
Afyonkarahisar (22,32),
Ağrı (27,50),
Aksaray (92,01),
Amasya (96,06),
Ankara (35,49),
Antalya (78,20),
Ardahan (65,63),
Artvin (78,42),
Aydın (35,21),
Balıkesir (83,65),
Bartın (44,69),
Batman (12,49),
Bayburt (60,71),
Bilecik (35,41),
Bingöl (26,81),
Bitlis (10,35),
Bolu (44,96),
Burdur (75,54),

Bursa (34,87),
Çanakkale (37,61),
Çankırı (22,86),
Çorum (35,36),
Denizli (32,52),
Diyarbakır (17,53),
Düzce (43,99),
Edirne (65,66),
Elazığ (50,42),
Erzincan (60,37),
Erzurum (37,71),
Eskişehir (30,99),
Gaziantep (26,72),
Giresun (184,34),
Gümüşhane (97,18),
Hakkari (9,55),
Hatay (62,82),
Iğdır (23,28),
Isparta (33,88),
İstanbul (60,19),
İzmir (44,39),
Kahramanmaraş (39,38),
Karabük (34,15),
Karaman (103,16),
Kars (17,79),
Kastamonu (29,73),
Kayseri (56,71),
Kırıkkale (43,23),
Kırklareli (52,61),
Kırşehir (29,90),
Kilis (51,57),
Kocaeli (88,19),
Konya (90,99),
Kütahya (50,91),
Malatya (40,92),
Manisa (42,52),
Mardin (15,33),
Mersin (90,57),
Muğla (54,94),
Muş (16,28),
Nevşehir (66,16),
Niğde (54,67),
Ordu (194,42),
Osmaniye (139,81),
Rize (202,44),
Sakarya (76,77),
Samsun (171,29),
Siirt (21,37),
Sinop (79,52),
Sivas (33,08),
Şanlıurfa (27,12),
Şırnak (7,82),
Tekirdağ (55,37),
Tokat (118,52),
Trabzon (228,02),
Tunceli (38,96),
Uşak (27,70),
Van (14,89),
Yalova (75,17),
Yozgat (41,07),
Zonguldak (54,67)."

4
Abone Olgoogle-news

Türkiye günlük corona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

5
Abone Olgoogle-news

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kovid-19 aşılamasına devam edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz, sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama işlemine devam edildi.

Ayrıca Türkiye'nin farklı illerinden valiler ile belediye başkanları, salgınla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahallede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

6Virüslü tükürüğü patronunun çayına karıştırdığı iddia edilen işçiye ev hapsi verildi
Abone Olgoogle-news

Virüslü tükürüğü patronunun çayına karıştırdığı iddia edilen işçiye ev hapsi verildi

Adana'da, Kovid-19 hastasından satın aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen işçi hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Kentte oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, işçisi R.Ç. hakkında 215 bin lirasını çaldığı ve Kovid-19 hastasından 500 lira karşılığında aldığı tükürüğü çayına karıştırarak kendisini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince R.Ç. için "ev hapsi" kararı verildi.

7Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi