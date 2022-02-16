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Son Dakika: 16 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

#Koronavirüs Tablosu#İl İl Vaka Durumu#Risk Haritası

16 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini dün akşam açıkladı. Tabloya göre 461 bin 955 yapılan testte 94 bin 730 vaka tespit edildi. 309 kişi hayatını kaybederken 102 bin 673 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Koronavirüste son durumla ilgili Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vefat sayılarının yüksek olduğunu vurgulayarak kronik hastalar ve direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu, vefat sayısı ne kadar? İşte 15 Şubat 2022 koronavirüs risk haritası ile İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum..

1/7Son Dakika: 16 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

Koronavirüs Günlük Türkiye tablosu ile corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı açıklanmaya devam ediyor. Koronavirüs tablosunda son durum https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesinden yayınlandı. Son 24 saat verilerine göre 461 bin 955 yapılan testte 94 bin 730 vaka tespit edildi. 309 kişi hayatını kaybederken 102 bin 673 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. BİR HASTALIKLA DAHA MÜCADELE GÜCÜ OLMAYAN kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

2/715 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 15 Şubat koronavirüs Türkiye tablosunu paylaştı. Bugün açıklanan tabloya göre 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi, 102 bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 955 Kovid-19 testi yapıldı.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,78, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,83 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 586 bin 821, 2'nci dozda 52 milyon 657 bin 210 ve 3'üncü dozda 26 milyon 369 bin 364 olmak üzere toplam 144 milyon 326 bin 883 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

3/7Son Dakika: 16 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,78 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 564 bin 527, 2'nci dozda 52 milyon 623 bin 391 ve 3'üncü dozda 26 milyon 198 bin 141 olmak üzere toplam 144 milyon 7 bin 120 aşı uygulandı.

4/7Son Dakika: 16 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

5/7AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER

'AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6- 12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" ifadelerini kullandı.

6/7Son Dakika: 16 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

7/7Son Dakika: 16 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.

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#Koronavirüs Tablosu#İl İl Vaka Durumu#Risk Haritası