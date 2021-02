16 Şubat il il koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Fahrettin Koca Türkiye corona virüs vaka tablosunu bu sözlerle paylaştı: 'Yerinde karar dönemindeyiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Yerinde karar dönemindeyiz' ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, son Bilim Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı



Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:



"Adana (59,95),

Adıyaman (100,55),

Afyonkarahisar (22,32),

Ağrı (27,50),

Aksaray (92,01),

Amasya (96,06),

Ankara (35,49),

Antalya (78,20),

Ardahan (65,63),

Artvin (78,42),

Aydın (35,21),

Balıkesir (83,65),

Bartın (44,69),

Batman (12,49),

Bayburt (60,71),

Bilecik (35,41),

Bingöl (26,81),

Bitlis (10,35),

Bolu (44,96),

Burdur (75,54),



Bursa (34,87),

Çanakkale (37,61),

Çankırı (22,86),

Çorum (35,36),

Denizli (32,52),

Diyarbakır (17,53),

Düzce (43,99),

Edirne (65,66),

Elazığ (50,42),

Erzincan (60,37),

Erzurum (37,71),

Eskişehir (30,99),

Gaziantep (26,72),

Giresun (184,34),

Gümüşhane (97,18),

Hakkari (9,55),

Hatay (62,82),

Iğdır (23,28),

Isparta (33,88),

İstanbul (60,19),

İzmir (44,39),

Kahramanmaraş (39,38),

Karabük (34,15),

Karaman (103,16),

Kars (17,79),

Kastamonu (29,73),

Kayseri (56,71),

Kırıkkale (43,23),

Kırklareli (52,61),

Kırşehir (29,90),

Kilis (51,57),

Kocaeli (88,19),

Konya (90,99),

Kütahya (50,91),

Malatya (40,92),

Manisa (42,52),

Mardin (15,33),

Mersin (90,57),

Muğla (54,94),

Muş (16,28),

Nevşehir (66,16),

Niğde (54,67),

Ordu (194,42),

Osmaniye (139,81),

Rize (202,44),

Sakarya (76,77),

Samsun (171,29),

Siirt (21,37),

Sinop (79,52),

Sivas (33,08),

Şanlıurfa (27,12),

Şırnak (7,82),

Tekirdağ (55,37),

Tokat (118,52),

Trabzon (228,02),

Tunceli (38,96),

Uşak (27,70),

Van (14,89),

Yalova (75,17),

Yozgat (41,07),

Zonguldak (54,67)."