16 Şubat il il koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Fahrettin Koca Türkiye corona virüs vaka tablosunu bu sözlerle paylaştı: 'Yerinde karar dönemindeyiz'

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Buna göre son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi..



Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklama ile illere göre koronavirüs vaka sayısını da açıkladı. Koca açıklamasında, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. " ifadesini kullandı.