Son dakika! 16 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Corona virüs vaka, ve vefat sayısı ne kadar? İşte günlük kovid 19 son 24 saat verileri
16 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile güncelleniyor. Koronavirüs Türkiye tablosunda vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam paylaşıldı. Son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı. Can kaybının 248 olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, çıkan yeni vaka sayısına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Diğer yandan 1.,2. ve 3. doz aşı toplamı 103.526.811 olarak kaydedildi. Peki, bugün corona virüs vaka, vefat ve hasta sayısı ne kadar? İşte, 15 Eylül korona virüs günlük Türkiye tablosu ve vaka sayılarında son durum bilgileri
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Koronavirüs Türkiye günlük vaka tablosu, aşı sayısı ve son gelişmeler Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayınlandı. Corona virüs verileri ve aşılamada son durumun paylaşıldığı tabloda vaka sayısı dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini kullandı.
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15 EYLÜL VAKA TABLOSU
15 Eylül koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan %65 aşılama oranına ulaşan Gümüşhane turuncu kategoriden sarı kategoriye yükseldi. Böylelikle aşılama risk haritasında tek turuncu il kalmadı.
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14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 14 Eylül koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan turuncu kategoride bulunan Şanlıurfa, sarı kategoriye yükseldi.
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13 EYLÜL VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,47 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 102 milyon 431 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 682 bin 949 doz aşı uygulandı.
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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.
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En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.
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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam itibarıyla, en az 2 doz aşı yaptıranların sayısının 40 milyon 635 bin 924 olduğuna dikkati çekerek, "Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız.
Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." ifadelerini kullandı.