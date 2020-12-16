Son dakika: 16 Aralık koronavirüs (corona virüs) vaka sayısında son durum! Covid 19 il il günlük vaka, ölüm ve hasta sayısı Türkiye tablosu açıklandı
Son dakika haberi... 16 Aralık koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken, son 24 saatin verileri belli oldu. Corona virüs vaka tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte." dedi. Diğer yandan ABD'de ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 134 artarak 311 bin 225'e yükseldi. Peki, 16 Aralık corona virüs tablosunda ölüm, hasta ve vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 16 Aralık Koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayısında son durum ve son dakika gelişmeler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs salgınında vaka sayısı dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermeye devam ediyor. Son açıklanan verilere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 72 milyon 893 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 623 bini, iyileşenlerin sayısı ise 51 milyon 121 bini aştı.
Öte yandan koronavirüs günlük tablosu Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile güncellendi. Son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.<> Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. İşte, günlük koronavirüs tablosunda son veriler...
2
Abone Ol
15 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Aralık tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 205 bin 397 olurken, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi. Bugün koronavirüsten 240 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 5 bin 960 oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım." dedi.
3
Abone Ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Son yayımlanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 988 oldu, 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.
4
Abone Ol
14 Aralık koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 980 oldu, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi. Bakan Koca şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz
5
Abone Ol
Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
6
Abone Ol
"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor.
Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." ifadelerini kullandı.
7
Abone Ol
Yerli ve milli Kovid-19 aşısında faz-1 çalışmaları tamamlandı
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çalış, "Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız." dedi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının faz-1 ikinci dozlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
8
Abone Ol
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19'a karşı üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı. Ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız." ifadelerini kullandı.
ERAGEM'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında, faz-1 kapsamında gönüllülere ilk doz 5 Kasım'da, ikinci doz ise 26 Kasım'da uygulanmaya başlanmıştı.
9
Abone Ol
İzmir'in Menderes ilçesindeki Türklab firması, Kovid-19 ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi.
Yurdun farklı illerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza uygulandı. Bu kapsamda, Gaziantep'te 841, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 534, Kocaeli'nde 278, Malatya'da 47 kişiye para cezası kesildi.
İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci kez ertelendi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağlı bir mezrada Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
10
Abone Ol
15 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ
Test kapasitemizi artırdık. Bugün test sayımız 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayımız 1.5 milyonu aştı. Bunların 550 bini belirgin hastalık geçirdi. 15 bini aşkın insanımızı kayıp verdik.
ÖNCEKİ ZİRVEYE GÖRE YÜZDE 55 ARTIŞ
Bundan önce zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında beş kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.
ARTIŞ VE DÜŞÜŞ GÖRÜLEN KENTLER
Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.
AŞI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GELİYOR
Önümüzdeki birkaç gün içinde koronavirüs aşısının teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. MRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir teknoloji olmakla birlikte kısa dönem sonuçları etkili ve güvenli olarak bildirilmiştir. Bu konudaki görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam ediyor.
KORONAVİRÜS AŞISI NASIL UYGULANACAK?
İncelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması sonucunda veriler değerlendirilecek ve onay verilecektir. Aşılama bu aşamadan sonra gerçekleşecektir. Bu aşamaların hızlı bir şekilde geçilebilmesi için elimizdeki bütün imkanları değerlendirmeye çalışacağız. Aşı 14-21 gün arayla 2 doz olarak uygulanacaktır.
KORONAVİRÜS AŞI ÜCRETSİZ OLACAK
Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yapılan vatandaşlarımız sisteme kaydedilecektir.