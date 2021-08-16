Son Dakika: 16 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum... Corona virüs vaka sayısı ne kadar? Hangi iller düşük riskli? İşte ölüm ve vaka sayısı
16 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı verileri ile güncelleniyor. Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saatin verileri dün akşam açıklandı. 18 bin seviyesine kadar gerileyen vaka sayıları umut verirken, iyileşen hastaların sayısı da 14 bin 426 oldu. Bakan Koca maviye dönen illere dikkat çekerek tedbir uyarısını yeniledi. Peki, 16 Ağustos corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı, ölüm sayısı ve ülkemizde yaşanan koronavirüs gelişmeleri
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Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.
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Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 437'si birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 422 bin 949 aşı uygulandı.
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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.
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"Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde"
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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız." ifadesini kullandı.
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Aşılama haritasında batı illeri 'maviye' büründü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye’nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75’lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Kovid-19 salgınıyla mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğine işaret eden Şener, şöyle konuştu:
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"Tüm Ege Bölgesi'nin mavi olması, önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında düşüşlere yansıyacaktır. Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük sıçramaların önüne geçecektir.
Ege Bölgesi'nde yaygın bir şekilde hemen her ilde bir yükseköğretim kurumunun olmasını da dikkate alacak olursak, bizim için çok önemlidir. Bu salgın sürecinde çok net bir şekilde gördük ki, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşılama perspektifi, sağlık çalışanlarının fedakar ve özverili bir şekilde, gece gündüz çalışmalarıyla tüm illerimizi maviye çevirmenin tek önemli hedefimiz olması gerekiyor."