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Son Dakika: 15 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

#Koronavirüs Tablosu#İl İl Vaka Durumu#Risk Haritası

15 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini dün akşam açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, tedbir çağrısını yineledi. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte İl il koronavirüs risk haritası ile İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum..

1/6Son Dakika: 15 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

2/6Son Dakika: 15 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,78 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 564 bin 527, 2'nci dozda 52 milyon 623 bin 391 ve 3'üncü dozda 26 milyon 198 bin 141 olmak üzere toplam 144 milyon 7 bin 120 aşı uygulandı.

3/6Son Dakika: 15 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

4/6AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER

'AŞI VE TEDBİR VAKALARI ÖNLER'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6- 12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" ifadelerini kullandı.

5/6Son Dakika: 15 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

6/6Son Dakika: 15 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: İl il bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm kentlerde son durum

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.

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#Koronavirüs Tablosu#İl İl Vaka Durumu#Risk Haritası