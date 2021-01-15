15 Ocak koronavirüs (covid-19) tablosunda son durum: Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük corona virüs vaka, ölüm sayıları ve dünyadaki son gelişmeler
15 Ocak corona virüs vaka ve hasta sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Bugün Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Son verilere göre 14 Ocak corona virüs tablosunda ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra açıklamalardan bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bu noktada aşı sırası geldiğinde sırası geldiğinde ihmal etmeden yaptırması gerekmektedir. Çünkü Bilim Kurulu ile birlikte risk gruplarını sıraladık." ifadelerini kullandı. İşte, 14 Ocak 2021 korona virüs hasta, iyileşen ve ölüm sayısı oranları.
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Sağlık Bakanlığı 14 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaptığı açıklamada, vatandaşların aşı yaptırması gerektiğinin altını çizerek, "Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe mutlaka olması gerektiğine inanıyorum." dedi. Diğer yandan ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 150 artarak 398 bin 185'e yükseldi.
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14 OCAK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 170 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 495’e yükseldi.
Toplamda 26 milyon 899 bin 442 test yapıldı. Bugün yapılan 169 bin 847 testten, 8 bin 962 yeni vaka sayısı, 958 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 2 milyon 364 bin 801 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 11 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 236 bin 938’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 512 olduğu açıklandı.
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13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 173 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 325’e yükseldi. Toplamda 26 milyon 729 bin 595 test yapıldı.
Bugün yapılan 173 bin 603 testten, 9 bin 554 yeni vaka sayısı, 971 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 355 bin 839 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 463 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 227 bin 927’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 652 olduğu açıklandı.
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 171 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 152’e yükseldi. Toplamda 26 milyon 555 bin 992 test yapıldı.
Bugün yapılan 179 bin 208 testten, 9 bin 809 yeni vaka sayısı, 983 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 346 bin 285 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 13 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 218 bin 464’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 701 olduğu açıklandı.
“Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız binin altına indi”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız binin altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.
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11 OCAK TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki düşüşün 'umut verici' olarak nitelendirirken, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız" dedi.
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"Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."
"Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız."
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SON 24 SAATTE DÜNYADA YAŞANAN KORONAVİRÜS GELMİŞMELERİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 882 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 946 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 974 bini geçti.
Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 943 bini, Hindistan'da 10 milyon 473 bini, Brezilya'da 8 milyon 109 bini ve Rusya'da 3 milyon 425 bini aştı.
New York'un iki bölgesine, Kovid-19 salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.
İngiltere'de yaşlılar ve sağlık çalışanlarının, ülkedeki 7 büyük toplu aşı merkezinde Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlanırken, salgında ülkeyi daha kötü günlerin beklediği bildirildi.
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, salgına karşı geliştirdikleri aşının 2021 yılı üretim hedefinin 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.
İtalya’da Milano Üniversitesinin yaptığı bilimsel araştırma, Kasım 2019'da genç bir kadından alından deri biyopsisinde Kovid-19 izine rastlandığını ortaya koydu.
Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanların, Kovid-19'un kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe günü Çin'e gideceği bildirildi.
Avrupa'da salgınla mücadelede aşılama stratejisi, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumlu etkiledi.
Çekya'da binlerce kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etti.
Arnavutluk’ta Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Ülkede ilk aşı, Tiran "Rahibe Tereza" Üniversite Kliniği Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü Najada Çomo'ya ve ikinci aşı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapıldı.
İsrailli 5 insan hakları örgütü, Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapılmaması talimatını mahkemeye taşıdı.
Filistin'in ise Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısını Orta Doğu'da tescil eden ilk ülke olduğu bildirildi.
İran Tabipler Birliği Genel Başkanı Muhammed Rıza Zaferkandi, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 ay içerisinde Hindistan, Çin ve Rusya'dan 2 milyon AstraZeneca aşısı ithal etmeyi planladığını söyledi.
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, Kovid-19'un İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlanırken, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas Kovid-19'a yakalandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi.
Zimbabve'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında cenaze merasimlerinin yasaklandığı bildirildi.
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Malezya, Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha aşı alacak
Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kabine üyesi 3 bakan, evlerinde karantinaya girerken, ülkede Pfizer'dan 12,2 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacağı açıklandı.
Malezya Başbakan Muhyiddin Yasin ise Kovid-19 vakalarının yoğun artışını önlemek üzere federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Labuan ile Melaka, Johor, Penang, Selangor ve Sabah eyaletlerinde sokağa çıkma yasağının 13 Ocak'tan itibaren yeniden uygulamaya konulacağını duyurdu.
Endonezya, Sinovac şirketine ait Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi. Gıda ve İlaç Ajansından (BPOM) yapılan açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısının ülkede acil kullanımına izin verildiği belirtildi.
Endonezya'da hükümet ayrıca, vaka artışlarını önlemek üzere Java ve Bali adaları genelinde 25 Ocak'a kadar Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı. Java ve Bali genelinde çok sayıda eyaletlerdeki ofis, restoran ve ibadethaneler bir süreliğine kapatılırken toplu taşıma ve alışveriş merkezlerine kişi sınırlaması getirildi.
Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka Kovid-19 aşısı alımını güvenceye almak için anlaşma imzaladı. Pfizer ve Oxford'dan AstraZeneca aşıları ise henüz Filipin hükümetinden onay alamadı.
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, salgında çok tehlikeli bir aşamaya girdiklerini söyledi.