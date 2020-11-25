Son dakika haberi: 15 ilde korona virüs vakaları son bir haftada yüzde 50 arttı.. İşte il il yoğun bakım doluluk oranları

Her bir daire bir ili gösteriyor. dörde bölünmüş olan bu tablonun sol üst boşluğuna yoğunlaştığını görüyoruz. Yani özellikle Türkiye'de vakaların bütün illerde neredeyse arttığını, ortalamanın üzerinde ciddi bir artış olduğunu, Mersin, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kırşehir, Hatay, Osmaniye, Adana'nın yüksekliğini gösteren, pnömoni oranının düştüğünü hepsinde gördüğümüz. Tedaviyle her geçen gün zatürre oranını düştüğünü görüyoruz. Ama vaka oranının bütün illerde artışta olduğunu söyleyebilirim.