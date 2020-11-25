Son dakika haberi: 15 ilde korona virüs vakaları son bir haftada yüzde 50 arttı.. İşte il il yoğun bakım doluluk oranları
Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından çok kritik açıklamalar yaptı. Bakan Koca, koronavirüs vakalarının son bir haftada yüzde 50 arttığını belirtti. Vaka sayılarının da günlük tabloya ekleneceğini aktaran Fahrettin Koca, kritik illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.
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Son dakika Bakan Koca'nın yoğun bakım doluluk oranına ilişkin açıklamaları şöyle: Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Zonguldak, Ordu... Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışlar oldu. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ bu sınıra yaklaştı.
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Altyapımızın gücü yanında her kapasitenin de bir sınırı vardır. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin. Hiç kimse 'Hasta olursam sağlık çalışanlarını tedavimi nasıl olsa yapar' kolaycılığına düşmesin.
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Sağlık personelimizin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara ayıracak vakti kalmadığını unutmayalım. Sağlık ordumuz yıllık izinlerini bile kullanamamaktadır.
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Onlara destek verelim, kalabalıklardan uzaklaşalım, eş-dost-akraba ziyaretlerini erteleyelim. Yasakları beklemeden hayatımızı tanzim edelim.
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Her bir daire bir ili gösteriyor. dörde bölünmüş olan bu tablonun sol üst boşluğuna yoğunlaştığını görüyoruz. Yani özellikle Türkiye'de vakaların bütün illerde neredeyse arttığını, ortalamanın üzerinde ciddi bir artış olduğunu, Mersin, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kırşehir, Hatay, Osmaniye, Adana'nın yüksekliğini gösteren, pnömoni oranının düştüğünü hepsinde gördüğümüz. Tedaviyle her geçen gün zatürre oranını düştüğünü görüyoruz. Ama vaka oranının bütün illerde artışta olduğunu söyleyebilirim.
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ZATÜRRE ORANI DÜŞTÜ
İlaçların kullanımıyla birlikte zatürre oranlarımızın ne kadar düştüğünü görmüş oluyoruz. Doluluk oranlarına baktığımızda, İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda.
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Bu oranın oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını görüyoruz.
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Ankara'da ise servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranının arttığını görmüş oluyoruz.
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Yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu boşluğun sadece Covid hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü bazı diğer hastalıkların da tedavisini yapıyoruz.
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Bursa benzer bir ilimiz. Yüzde 75.8 doluluk oranı, servis doluluk oranı 64.2. Bursa'da şehir hastanesinin varlığı var olan hastayı tedavi etmede büyük kolaylık sağlamakta.
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Bursa'da özellikle son üç günden bu yana azalış dönemine girdiğini söyleyebilirim.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı kritik illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını da açıkladı.
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Kritik illerdeki yoğun bakım doluluk oranları şöyle:
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İSTANBUL
Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. Bu oranın oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını görüyoruz.
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İZMİR
Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.6'ya kadar çıktı. İzmir deprem sonrası dönemde de giderek iki hafta sonrası artışın belirginleşti. Şu an İzmir'de ciddi anlamda vakanın arttığını ve bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz.
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BURSA
Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75.8, servis doluluk oranı yüzde 64.2. Bursa'da şehir hastanesinin varlığı var olan hastayı tedavi etmede büyük kolaylık sağlamakta. Bursa'da özellikle son üç günden bu yana azalış dönemine girdiğini söyleyebilirim.
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ANKARA
Servis doluluk oranı yüzde 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranının arttığını görmüş oluyoruz. Yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu boşluğun sadece Covid hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü bazı diğer hastalıkların da tedavisini yapıyoruz.
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GAZİANTEP
3. pikini yaşıyor. 5-6 hafta önce bir pik yaşamıştı. O dönem vatandaşımızın da katılımıyla o dönemi başarıyla sonuçlandırmıştık. Son 2 haftadan bu yana Gaziantep'te önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım doluk oranı 73.1'e kadar çıktığını görüyoruz.
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KOCAELİ
Önemli oranda artışın olduğu bir ilimiz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.9, solunum cihazı doluluk oranı 40.6. Son beş günden bu yana Kocaeli'nde de artış hızının düştüğünü söyleyebiliriz.