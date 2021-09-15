Son dakika! 15 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Corona virüs vaka, vefat ve hasta sayısı ne kadar? İşte günlük kovid 19 son 24 saat verileri
15 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile güncelleniyor. Koronavirüs Türkiye tablosunda vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam paylaşıldı. Son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı. Can kaybının 276 olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, aşıda ve tedbirlerde birlik çağrısı yaptı. Diğer yandan 1.,2. ve 3. doz aşı toplamı 103.001.616 olarak kaydedildi. Peki, bugün corona virüs vaka, vefat ve hasta sayısı ne kadar? İşte, 14 Eylül korona virüs günlük Türkiye tablosu ve vaka sayılarında son durum bilgileri
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Koronavirüs Türkiye günlük vaka tablosu, aşı sayısı ve son gelişmeler Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayınlandı. Corona virüs verileri ve aşılamada son durumun paylaşıldığı tabloda vaka sayısı dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." ifadelerini kullandı.
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14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 14 Eylül koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan turuncu kategoride bulunan Şanlıurfa, sarı kategoriye yükseldi.
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13 EYLÜL VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,47 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 102 milyon 431 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 682 bin 949 doz aşı uygulandı.
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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.
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En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.
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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam itibarıyla, en az 2 doz aşı yaptıranların sayısının 40 milyon 635 bin 924 olduğuna dikkati çekerek, "Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız.
Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." ifadelerini kullandı.